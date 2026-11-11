Δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, ωστόσο η καταβολή του αποτελεί υποχρέωσή τους.

Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τις αποδοχές του, το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε στον ίδιο εργοδότη μέσα στο 2026, αλλά και από το αν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Όσοι έχουν εργαστεί ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, ενώ για όσους έχουν εργαστεί μικρότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται αναλογική καταβολή.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων 2026

Δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, το δικαιούνται:

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Οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση.

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση.

Οι μισθωτοί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι μισθωτοί με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν από την εργασία τους ή απολύθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, για το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η χρονική περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για τους εργαζόμενους που διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος, το Δώρο αντιστοιχεί:

Σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό.

Σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Στον υπολογισμό προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, με αποτέλεσμα το πλήρες Δώρο να διαμορφώνεται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με μικτό μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, ο οποίος δικαιούται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, θα λάβει περίπου 1.041,67 ευρώ μικτά, πριν από τις νόμιμες κρατήσεις.

Τι ισχύει για όσους εργάστηκαν λιγότερο από οκτώ μήνες

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, για όσους αμείβονται με μισθό.

Δύο ημερομίσθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Ακόμη και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου.

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας κατά την οποία έληξε η σύμβαση.

Τι ισχύει για τις άδειες και τις απουσίες

Στον χρόνο που υπολογίζεται για το Δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως η κανονική ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας.

Για τις περιπτώσεις ασθένειας ισχύουν ειδικότεροι κανόνες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται τα διαστήματα ασθένειας για τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος λαμβάνει σχετικό επίδομα.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν καταβληθεί το Δώρο

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική και η μη πληρωμή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να προχωρήσουν σε καταγγελία.

Παράλληλα, προβλέπονται διαδικασίες για την κίνηση των νόμιμων κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη.

Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσού που δικαιούνται, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων που παρέχεται από το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.