Βασική επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο διαχείρισης μεμονωμένων ελέγχων σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών επιχειρήσεων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Ένα νέο, ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και συντονισμού των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, διασταυρώσεις δεδομένων και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών και παραβάσεων, αλλά και η δυνατότητα ταυτόχρονης καθοδήγησης ελεγκτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στην πρόσκληση προκαταρκτικής διαβούλευσης που δημοσιοποίησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αντικείμενο την αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Η νέα υποδομή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο ψηφιακός και επιχειρησιακός «εγκέφαλος» της φορολογικής διοίκησης, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και μετατρέποντάς τες σε στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το σύστημα θα μπορεί να αντλεί και να συσχετίζει δεδομένα από το myDATA, το σύστημα ηλεκτρονικών αποδείξεων eSEND, το ELENXIS, τα τελωνεία, το ψηφιακό πελατολόγιο, το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου. Η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα θα υποστηρίζει την ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών, τον εντοπισμό συσχετίσεων και ύποπτων συμπεριφορών, καθώς και την προετοιμασία στοχευμένων ελέγχων.

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Βασική επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο διαχείρισης μεμονωμένων ελέγχων σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών επιχειρήσεων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το νέο σύστημα προβλέπει τη λειτουργία διασυνδεδεμένων επιχειρησιακών θαλάμων σε περιφερειακές υπηρεσίες, μεγάλα λιμάνια και άλλα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με κεντρική εποπτεία και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης.

Οι ελεγκτές θα υποστηρίζονται από εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets, ενώ στο Κέντρο Ελέγχου προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, μεγάλων οθονών απεικόνισης και συστημάτων ζωντανής μετάδοσης εικόνας.

Με τον τρόπο αυτό, πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ενός επιτόπιου ελέγχου θα μπορούν να διαβιβάζονται στο κεντρικό επιχειρησιακό περιβάλλον, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιολόγηση των ευρημάτων και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Παράλληλα, προβλέπεται η καταγραφή των επιχειρησιακών ενεργειών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Από τις αποδείξεις και τα Airbnb μέχρι τα καύσιμα

Στην πράξη, η διασύνδεση των συστημάτων θα επιτρέπει στους ελεγκτές να συνδυάζουν πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων θα μπορούν να συσχετίζονται με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, διευκολύνοντας τον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ δηλωμένων εσόδων και πραγματικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, προβλέπεται αξιοποίηση των στοιχείων του σχετικού μητρώου για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης των διαχειριστών ακινήτων και τον εντοπισμό πιθανών αδήλωτων εισοδημάτων. Αντίστοιχα, στον κλάδο των καυσίμων, το σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα εισροών και εκροών, γεωγραφικού εντοπισμού και διακίνησης, με στόχο την υποστήριξη ελέγχων για λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή και νοθεία.

Στο πεδίο των μεταφορών, η διασύνδεση με το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα επιτρέπει την επαλήθευση των παραστατικών που συνοδεύουν τα εμπορεύματα και τη διασταύρωσή τους με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των σκαφών αναψυχής. Η ΑΑΔΕ προβλέπει τη διασύνδεση με το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, το μητρώο πλοίων και την εφαρμογή e-ΤΕΠΑΗ, προκειμένου να διευκολύνονται οι διασταυρώσεις στοιχείων για τις ναυλώσεις, τα δηλωμένα έσοδα και την καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

Τέλος, στις τεχνικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται η αξιοποίηση δεδομένων θαλάσσιας κυκλοφορίας AIS, συστημάτων GPS, αισθητήρων, drones και καμερών, ώστε να υποστηρίζεται η επιχειρησιακή εικόνα των ελεγκτικών μηχανισμών σε πραγματικό χρόνο.