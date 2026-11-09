Το προϊόν μοιάζει και έχει γεύση παρόμοια με το επιτραπέζιο αλάτι, αλλά είναι εμπλουτισμένο με κάλιο.

Ένα αλάτι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του κοινού αλατιού, θα μπορούσε να φέρει σημαντικές αλλαγές., Συγκεκριμένα, ένα πιο υγιεινό υποκατάστατο του κοινού αλατιού θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη σχεδόν 3 εκατομμυρίων θανάτων και 10 εκατομμυρίων περιστατικών καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου παγκοσμίως κάθε χρόνο, σύμφωνα με νέα ανάλυση του George Institute for Global Health.

Πρόκειται για αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο. Το προϊόν μοιάζει και έχει γεύση παρόμοια με το επιτραπέζιο αλάτι, αλλά είναι εμπλουτισμένο με κάλιο. Πρόκειται για ένα απαραίτητο μέταλλο που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και στη μείωση της απώλειας ασβεστίου μέσω των ούρων, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά. Το υποκατάστατο, το οποίο έχει λάβει την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), διατίθεται ήδη σε καταστήματα και στο διαδίκτυο.

«Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου και η ανεπαρκής πρόσληψη καλίου αποτελούν αναγνωρισμένες αιτίες υψηλής αρτηριακής πίεσης», δήλωσε ο Bruce Neal, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο. Όπως εξήγησε, η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια, εμφράγματα και νεφρική νόσο, ενώ η αντικατάσταση του κοινού αλατιού μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και τα δύο διατροφικά προβλήματα.

Η ανάλυση εκτίμησε ότι η πλήρης αντικατάσταση του κοινού αλατιού με το εμπλουτισμένο με κάλιο προϊόν σε 193 χώρες θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 104.000 θανάτους και σχεδόν 500.000 περιστατικά καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου. Ακόμη και αν η αλλαγή περιοριζόταν στα άτομα με υπέρταση, θα μπορούσαν να προληφθούν περισσότερα από ένα εκατομμύριο περιστατικά των συγκεκριμένων παθήσεων.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται προσοχή σε ορισμένες ομάδες. Τα άτομα με προχωρημένη νεφρική νόσο ενδέχεται να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία, δηλαδή αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα, επειδή οι νεφροί τους δυσκολεύονται να αποβάλουν την περίσσεια του μετάλλου. Κίνδυνος υπάρχει επίσης για όσους λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν σημαντικά το κάλιο.

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Ο καθηγητής νεφρολογίας Vivek Jha τονίζει ότι οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν με σωστή ενημέρωση, σαφή επισήμανση των προϊόντων και ιατρική παρακολούθηση.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν, τέλος, ότι η ευρύτερη υιοθέτηση του υποκατάστατου αποτελεί σημαντική πρόκληση, καθώς μεγάλο μέρος της ημερήσιας πρόσληψης αλατιού προέρχεται από επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα εστιατορίων.

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Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου και η ανεπαρκής πρόσληψη καλίου είναι δύο από τους πιο καλά τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για την υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές και χρόνια νεφρική νόσο. Σήμερα, περίπου 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση, ενώ η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θανάτου, με 19,2 εκατομμύρια θανάτους το 2023.

Τι είναι το αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο

Πρόκειται για αλάτι στο οποίο μέρος του χλωριούχου νατρίου έχει αντικατασταθεί από χλωριούχο κάλιο — συνήθως σε ποσοστό 15% έως 50%. Έχει την ίδια εμφάνιση, γεύση και συμπεριφορά στο μαγείρεμα με το συνηθισμένο αλάτι, γεγονός που διευκολύνει την υιοθέτησή του. Έτσι, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο προβλήματα: μειώνει το νάτριο και αυξάνει το κάλιο.

Η πιο πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου George για την Παγκόσμια Υγεία (2026), με επικεφαλής τον καθηγητή Bruce Neal, αξιολόγησε τα οφέλη σε 193 χώρες. Τα ευρήματα:

Μια πλήρης παγκόσμια μετάβαση θα απέτρεπε 2,96 εκατομμύρια θανάτους και 10,17 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου ετησίως.

Ακόμη και η αλλαγή μόνο του οικιακού αλατιού θα απέτρεπε 1,85 εκατομμύρια θανάτους και 6,19 εκατομμύρια περιστατικά τον χρόνο.

Η αλλαγή στα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα εστιατόρια θα πρόσθετε άλλα 1,56 εκατομμύρια θανάτους και 5,46 εκατομμύρια περιστατικά.

Ο καθηγητής Neal τόνισε ότι στα περισσότερα κράτη «περίπου το ένα στα δέκα καρδιαγγειακά περιστατικά θα μπορούσε να αποφευχθεί», με κόστος πολύ χαμηλότερο από πολλές φαρμακευτικές θεραπείες.