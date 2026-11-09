Μεγάλες καθυστερήσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ και εκκρεμότητες των αγροτικών πληρωμών. Ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα.

Εκτός ελέγχου κινούνται οι αγροτικές πληρωμές, καθώς οι αγρότες περιμένουν τις ενισχύσεις, αλλά κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έει τηρηθεί. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όλα δείχνουν ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε πανωλεθρία με τις πληρωμές.

Μια ακόμη... γεύση της κατάστασης που επικρατεί πήρε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Σέρρες. Ειδικότερα, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των παραγωγών, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Είχε προηγηθεί, το Σάββατο, συμβολική κινητοποίηση στον κόμβο του Λευκώνα, όπου παραγωγοί συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους, ζητώντας να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό και να του μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η συνάντηση

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά το πρωί της Κυριακής και διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των παραγωγών μετά την ολοκλήρωσή της, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι αρκετά από τα ζητήματα που έθεσαν είναι υπαρκτά και τους διαβεβαίωσε ότι θα εξεταστούν από το κυβερνητικό επιτελείο.

Ωστόσο, οι ίδιοι δήλωσαν ότι δεν έλαβαν συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για το αποτέλεσμα της συζήτησης. Ο εκπρόσωπος των αγροτών, Γιάννης Τουρτούρας, στάθηκε ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στις εκκρεμότητες των αγροτικών πληρωμών, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα προβληματική, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. «Είναι Νοέμβριος και σε όλη την Ευρώπη οι συνάδελφοι έχουν πληρωθεί προκαταβολές και εμείς δεν έχουμε κάνει δηλώσεις. Και οι δηλώσεις είναι στο 15%. Προχωρούν με ρυθμούς χελώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης το αυξημένο κόστος παραγωγής, η τιμή του αγροτικού πετρελαίου, τα προβλήματα με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες.

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, βασικά ζητήματα αποτέλεσαν οι συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και η στήριξη των μονάδων για την προμήθεια ζωοτροφών.

Ο πρόεδρος του Αιγοπροβατοτροφικού Συλλόγου Νομού Σερρών, Αναστάσιος Γκιοργκίνης, παρουσίασε στοιχεία για τις οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, χωρίς να προσδιοριστεί συγκεκριμένος χρόνος έναρξης.

Τμηματική καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 2026

Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την τμηματική καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 2026 και την ολοκλήρωση των διορθώσεων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 10η Νοεμβρίου για τις τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι παραγωγοί που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για δικαιούχους που μεταφέρονται στον επόμενο κύκλο πληρωμών, καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που είχε τεθεί ως όριο για την πρώτη καταβολή της 31ης Οκτωβρίου.

Στον ίδιο κύκλο μπορούν να ενταχθούν και παραγωγοί που είχαν υποβάλει εγκαίρως τις δηλώσεις τους, αλλά δεν πληρώθηκαν στην πρώτη καταβολή, επειδή δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Για αυτούς, θα ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξής τους στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

Τον Δεκέμβριο οι συμπληρωματικές πληρωμές

Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ισχύει για όσους έλαβαν μειωμένη προκαταβολή στις 31 Οκτωβρίου. Οι διορθώσεις στις αιτήσεις τους δεν θα επηρεάσουν την πληρωμή του Νοεμβρίου, αλλά θα συνυπολογιστούν στην πρώτη πληρωμή που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι θα αποστείλει προσωπικά ενημερωτικά μηνύματα στους συγκεκριμένους παραγωγούς, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει τις εκκρεμότητες και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στις δηλώσεις, ώστε να εξεταστεί η καταβολή των ποσών που δεν πιστώθηκαν με την προκαταβολή.

Πληρωμή βοσκοτόπων το πρώτο δεκαήμερο

Ξεχωριστός κύκλος πληρωμής προβλέπεται για τους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αναμένεται να καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως η διασταύρωση των στοιχείων της πλατφόρμας myAGRO με τα δεδομένα του Κτηματολογίου. Η ολοκλήρωση του ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων και την αποδέσμευση των πληρωμών.

Προκαταβολές τσεκ ως αύριο για παραγωγούς με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, πιθανή νέα μετάθεση τελικής προθεσμίας δηλώσεων

Μέχρι και αύριο είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα η πίστωση της προκαταβολής του τσεκ για τους παραγωγούς που είχαν καταφέρει να οριστικοποιήσουν τη δήλωση ΟΣΔΕ τους μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου και έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πληρωμή του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Όπως είχε αναφέρει η ΑΑΔΕ στη σχετική ανακοίνωση η προκαταβολή του 70% του τσεκ για τους συγκεκριμένους παραγωγούς θα λάβει χώρα έπειτα από τη διενέργεια της αναγκαίας διασταύρωση των δεδομένων του myAGRO με αυτά του Κτηματολογίου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενδιάμεση πληρωμή πριν από την δεύτερη προκαταβολή που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του μήνα, πριν και από τις εκκαθαρίσεις τον Δεκέμβριο.

Πιθανή μετάθεση ημερομηνίας

Στο μεταξύ αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου παρέρχεται και ο χρόνος της παράτασης που είχε δοθεί για τις οριστικοποιήσεις δηλώσεων ΟΣΔΕ. Μέχρι και σήμερα κοντά στις 300.000 αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί, με τις άλλες μισές είτε να βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας είτε να μην έχει γίνει καμία κίνηση για αυτής. Έτσι, φαντάζει αρκετά πιθανή μια ενδεχόμενη νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για καταβολή των δηλώσεων ή μια τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των καταβολών, κάτι το οποίο έχουν αιτηθεί αρκετοί εκπρόσωποι των ΚΥΔ. Ο χρόνος είναι εξάλλου και το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διαδικασία φέτος.