Η ΔΙΑΣ και επτά ελληνικές τράπεζες ενώνονται και μοιράζουν δωροεπιταγές 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ: 7 τυχεροί κάθε μήνα για τους επόμενους 3 μήνες!

Μια κοινή πρωτοβουλία της ΔΙΑΣ και επτά τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, CrediaBank, Optima bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων) θέτει σε εφαρμογή μια νέα προωθητική ενέργεια για την ενίσχυση των άμεσων πληρωμών στα φυσικά καταστήματα.

Από τις 26 Οκτωβρίου 2026 και για διάρκεια τριών μηνών, οι καταναλωτές που επιλέγουν το IRIS Payments στο POS μέσω του mobile banking της τράπεζάς τους διεκδικούν δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300€ ανά νικητή.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός:

Συμμετοχές: Κάθε συναλλαγή IRIS Payments στο POS αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσο περισσότερες οι αγορές, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες νίκης.

Διαδικασία: Ο καταναλωτής ζητά πληρωμή με IRIS στο ταμείο και σκανάρει το QR code του POS μέσω του τραπεζικού του app.

Νικητές: Κάθε μία από τις 7 συμμετέχουσες τράπεζες θα αναδεικνύει έναν νικητή κάθε μήνα (συνολικά 7 τυχεροί μηνιαίως), ο οποίος θα λαμβάνει δωροεπιταγές 1.300€.

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Στόχος της καμπάνιας «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS» είναι η καθιέρωση των άμεσων πληρωμών στην καθημερινότητα των καταναλωτών και η ενθάρρυνση των εμπόρων να προσφέρουν το IRIS ως βασική επιλογή δίπλα σε κάρτες και μετρητά.