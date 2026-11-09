Το νέο βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη, με τίτλο «Μετά τα Μνημόνια – Οι Χαμένες Ευκαιρίες», παρουσιάζεται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου και άλλων ομιλητών.

Την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη με τίτλο «Μετά τα Μνημόνια – Οι Χαμένες Ευκαιρίες: Κείμενα πολιτικής 2018-2025» διοργανώνουν οι Εκδόσεις Παπαζήση, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, η διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Νίκος Χριστοδουλάκης.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η διευθύντρια των Εκδόσεων Παπαζήση, Κατερίνα Μάρκου, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρίστος Δόγας.