Η τουρκική εφημερίδα συνδέει το ζήτημα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου επιχειρεί να δώσει η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», υποστηρίζοντας σε σημερινό της ρεπορτάζ ότι η Γαλλία διαβίβασε μέσω επίσημων διπλωματικών διαύλων στην Άγκυρα την αναμενόμενη ειδοποίηση σχετικά με τις έρευνες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σε άρθρο του με τίτλο «Η Γαλλία διαβίβασε μέσω επίσημων διαύλων την αναμενόμενη ειδοποίηση», ο Τούρκος αρθρογράφος Γιαχιά Μποστάν παρουσιάζει την εξέλιξη ως ιδιαίτερα σημαντική για τις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το δημοσίευμα εντάσσει την υπόθεση του καλωδίου στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών για τις θαλάσσιες ζώνες και τις αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που προβάλλεται από την τουρκική πλευρά, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση αφορούν περιοχές τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η τουρκική εφημερίδα συνδέει το ζήτημα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε υποστηρίξει στις 6 Νοεμβρίου ότι οι ελληνικές και κυπριακές αναγγελίες για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου ήταν μη εξουσιοδοτημένες, ισχυριζόμενο ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της τουρκικής συναίνεσης.

Η Άγκυρα είχε επίσης ανακοινώσει ότι προχώρησε στην έκδοση αντίθετων ναυτικών αναγγελιών, επικαλούμενη τα δικαιώματα που θεωρεί ότι διαθέτει στην περιοχή.

Ο Γιαχιά Μποστάν παρουσιάζει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ως ζήτημα που υπερβαίνει την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου.

Στην ανάλυσή του, η σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αντιμετωπίζεται ως μέρος των ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά την πάγια τουρκική επιδίωξη να μην προχωρούν ενεργειακά έργα στην περιοχή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αξιώσεις της Άγκυρας.

Τι σημαίνει η γαλλική ειδοποίηση

Το κρίσιμο ζήτημα αφορά τον χαρακτήρα της διπλωματικής επικοινωνίας.

Η τουρκική πλευρά επιδιώκει να εμφανίσει την επίσημη ειδοποίηση ως στοιχείο που ενισχύει τη θέση της ότι απαιτείται η συναίνεσή της για συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες.

Από την ελληνική πλευρά, ωστόσο, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ διπλωματικής ενημέρωσης και αιτήματος χορήγησης άδειας.

Η αποστολή μιας επίσημης ειδοποίησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας ούτε αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων.