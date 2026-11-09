Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, έπειτα από καταγγελία άνδρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα το βράδυ της Κυριακής στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστών να κάνουν λόγο για νεαρή γυναίκα ηλικίας 17 έως 25 ετών.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, έπειτα από καταγγελία άνδρα, γεννημένου το 1997, ο οποίος προσήλθε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις Αρχές για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από μία βαλίτσα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, όταν άνοιξαν το αντικείμενο, βρέθηκαν μπροστά σε ανθρώπινη σορό που βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, η σορός ανήκει σε μικρόσωμη γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 17 έως 25 ετών. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τον θάνατό της περίπου πέντε με επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Κατά την αρχική εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαπιστώσουν την ταυτότητα της γυναίκας, αλλά και να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε η σορός.

Η μαρτυρία κατοίκου για το μακάβριο εύρημα

Τις στιγμές που ακολούθησαν τον εντοπισμό της σορού περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στο σημείο και αντιλήφθηκε την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους γύρω δρόμους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Μύριζε πολύ έντονα, πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την οσμή που είχε αντιληφθεί.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έφτασε στην περιοχή περίπου στις 20:00, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν ήδη στο σημείο. Όπως διευκρίνισε, δεν είδε ο ίδιος βαλίτσα, αλλά μία σακούλα μέσα στην οποία βρισκόταν η σορός, παρά τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο είχε εγκαταλειφθεί.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να απομακρυνθεί και να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή για να επιστρέψει στην κατοικία του, ενώ στη συνέχεια του υπέδειξαν να φύγει από το σημείο.