Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο» της Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Δερβενακίων, στη Βούλα, καθώς η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Εξαιτίας του τροχαίου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Δερβενακίων.

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