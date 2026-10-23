Ο 42χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα.

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) αστυνομικοί της ΔΑΟΕ στη Βούλα, ο οποίος κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη του 42χρονου έγινε έπειτα από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Από την έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας του εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, αλλά και ποσότητα που είχε περισυλλεχθεί από τα δενδρύλλια που καλλιεργούσε.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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210 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

5 δενδρύλλια κάνναβης,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας κάνναβης (λάμπες, σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας, λιπάσματα, γλάστρες κ.α.)

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.