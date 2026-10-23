Είχαν τοποθετηθεί άνευ αδείας κάμερες σε όλους τους χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει 61χρονη υπεύθυνη βρεφονηπιακού σταθμού, η οποία κατηγορείται για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η γυναίκα συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Κάμερες σε όλους τους χώρους του σταθμού

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν κάμερες τόσο στους εξωτερικούς χώρους, στην είσοδο και περιμετρικά του κτιρίου, όσο και στο εσωτερικό του σταθμού, σε όλους τους χώρους σύμφωνα με την rodiaki.gr. Mάλιστα το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ήταν συνδεδεμένο με καταγραφικό μηχάνημα, ενώ, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια για τη χρήση του.

Από την πλευρά της, η 61χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι οι γονείς των παιδιών είχαν συναινέσει στην καταγραφή, προσκομίζοντας σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου. Κατά την πρώτη εμφάνισή της στο δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισής της, Σταύρος Παναγιωτακόπουλος, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη προγραμματίστηκε για σήμερα.