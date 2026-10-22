Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια αφού εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα κάτω άκρα.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού και υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Στη συνέχεια, η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.