Ο άτυχος νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό 20χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου στην κατεύθυνση προς Νέα Ιωνία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος στη συμβολή με την οδό Ελευθερίας.

Ο άτυχος νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια στιγμή, ο 62χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα στο Μαρούσι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.