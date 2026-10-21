«Είμαι 91 ετών είναι αδύνατο να ανέβω» λέει κάτοικος της πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν άγνωστοι έκλεψαν καλώδια ηλεκτροδότησης από ανελκυστήρα. Όπως μεταδίδει το ALPHA, πρόκειται για συμμορία που κλέβει χαλκό με τους δράστες να δημιουργούν μία τρύπα από την οποία τράβηξαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Κατά την ίδια πηγή, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν σταμάτησε να λειτουργεί το ασανσέρ. Η κυρία Εψίμου-Μανάβη, δικηγόρος και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας αποκάλυψε ότι «το βράδυ της Κυριακής άκουσα έντονους θορύβους. Εκ των υστέρων καταλάβαμε πως ήταν το σύρμα από τον χαλκό που είχε πέσει όλο πάνω στο ταβάνι του ασανσέρ».

Όπως τονίζεται, η βλάβη έχει δυσκολέψει την ζωή των ενοίκων της πολυκατοικίας. «Κατοικώ στον τέταρτο όροφο, είμαι 91 ετών και είναι αδύνατο όταν κατέβω κάτω. Θέλω μία ώρα να ανέβω τέσσερις ορόφους» υπογραμμίζει ηλικιωμένος ένοικος του κτιρίου.