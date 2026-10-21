Τα αίτια της έκρηξης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται - Τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά τραυματισμένος.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο κτιρίου στην οδό Πλάτωνος 107, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και να ελέγξουν τον χώρο. Παράλληλα έχει σπεύσει και ένα γερανοφόρο. Τα αίτια της έκρηξης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο αστυνομικοί έχει τραυματιστεί ενώ τραυματίες είναι και δύο πολίτες που έχουν διακομιστεί στον «Ευαγγελισμό».

Από πλευράς Πυροσβεστικής, σημειώνεται ότι η έκρηξη έγινε στην είσοδο του κτιρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο ελέγχουν την περιοχή, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Όλα ξεκίνησαν μετά από τηλεφώνημα πολίτη για ύποπτο σακίδιο με ναρκωτικά που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για να ελέγξουν το ύποπτο αντικείμενο, ωστόσο το σακίδιο εξερράγη, καθώς περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον εκρηκτικό μηχανισμό και την προέλευσή του.