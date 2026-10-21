Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος – Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός, τα πρώτα στοιχεία.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Το τηλεφώνημα για ύποπτο σακίδιο με ναρκωτικά και η έκρηξη

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία για την ύπαρξη ύποπτου σακιδίου στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για να ελέγξουν το αντικείμενο, ωστόσο το σακίδιο εξερράγη, καθώς περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ έσπευσε και γερανοφόρο όχημα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την έκρηξη δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζονται στοιχεία σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό και την τοποθέτησή του στο σημείο.

Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένας αστυνομικός

Ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί βαρύτατα και έχει μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες (δύο πολίτες και έτερος αστυνομικός) τραυματίστηκαν ελαφρά και έχουν διακομιστεί στον «Ευαγγελισμό».

Αποκλεισμένη η περιοχή - Πού εστιάζει η έρευνα

Σημείο «κλειδί» των ερευνών το τηλεφώνημα στις αστυνομικές αρχές για ένα ύποπτο σακίδιο με ναρκωτικές ουσίες στην είσοδο πολυκατοικίας. Στο σημείο μετέβη άμεσα κλιμάκιο της Ασφάλειας, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο κτίριο, πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της ΟΠΚΕ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, διερευνώνται τα στοιχεία της υπόθεσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες πυροδοτήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.