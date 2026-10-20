Οι ανήλικοι είχαν βρει τρόπο να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά με ειδικό μαγνήτη.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι που πραγματοποιούσαν κλοπές ρούχων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, νεαροί από 13 εώς 17 ετών χρησιμοποιούσαν ειδικό μαγνήτη με τον οποίο απενεργοποιούσαν τα αντικλεπτικά και αποχωρούσαν από τα καταστήματα που επισκέπτονταν χωρίς να πληρώνουν καθώς τα μηχανήματα παρέμεναν απενεργοποιημένα κατά την έξοδο τους.

Οι ανήλικοι πιάστηκαν «επί το έργον» το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στην οδό Ερμού μετά από διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ώστε να παραπεμφθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.