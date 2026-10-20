Οι φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της 21ης Οκτωβρίου - Διεκδικούν μέτρα στήριξης για να συνεχίσουν τις σπουδές τους και ενίσχυση της χρηματοδότησης των πανεπιστήμιων.

Στο Σύνταγμα στρέφεται το ενδιαφέρον ενόψει του μεγάλου φοιτητικού συλλαλητηρίου της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, με φοιτητές να στήνουν σκηνές στην πλατεία για να διανυκτερεύσουν στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας μέτρα για τη φοιτητική στέγη, μείωση του κόστους σπουδών και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Με κεντρικό σύνθημα «Μετά τη Γαλλία, ήρθε η σειρά μας! Βγαίνουμε στους δρόμους για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη», οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα υψηλά ενοίκια, τα έξοδα της καθημερινής φοιτητικής ζωής και οι ελλείψεις στα δημόσια πανεπιστήμια, ζητήματα που, σύμφωνα με τους φοιτητές, δυσκολεύουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και την ολοκλήρωση των σπουδών.Το κεντρικό φοιτητικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 το πρωί της Τετάρτης στα Προπύλαια, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν μαζικά περισσότερη χρηματοδότηση για τη δημόσια Παιδεία και βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών.

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Πηγή Φωτογραφιών: Φοιτητές Μαζί (facebook)

«Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο επιβαρύνει κυρίως όσους αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Οι φοιτητές ζητούν την εφαρμογή μέτρων που θα περιορίσουν το κόστος της στέγασης και θα διευκολύνουν την παραμονή τους στις πόλεις όπου βρίσκονται οι σχολές τους. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται: Η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια. Η θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια. Η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος, με αλλαγές στα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και η βελτίωση των υποδομών στα πανεπιστήμια. Η διασφάλιση δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι φοιτητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενώ αντιτίθενται και στις διαγραφές φοιτητών. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ζητούν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και πτυχία που θα εξασφαλίζουν επαγγελματικές προοπτικές. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των φοιτητών στο Dnews, «κατεβαίνουμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική φοιτητική μέριμνα και πτυχία με αντίκρισμα στην εργασία».

Σκηνές και διανυκτέρευση στην πλατεία Συντάγματος

Οι φοιτητές στήνουν τις σκηνές τους στην πλατεία Συντάγματος για την προγραμματισμένη διανυκτέρευση στο πλαίσιο των δράσεων πριν από το συλλαλητήριο. «Απόψε το βράδυ θα στήσουμε τις σκηνές μας στην πλατεία Συντάγματος και θα διανυκτερεύσουμε εκεί. Η Γαλλία μάς δείχνει τον δρόμο για να παλέψουμε για Παιδεία που θα παρέχεται δωρεάν και θα διασφαλίζει ισότιμες δυνατότητες μόρφωσης για όλους», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, την οποία διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι στο Σύνταγμα. Οι φοιτητές επιδιώκουν, μέσα από τη συγκέντρωση και τις παράλληλες δράσεις, να αναδείξουν τα αιτήματά τους και να πιέσουν για μέτρα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες φοίτησης και διαβίωσης. Το βασικό μήνυμα των κινητοποιήσεων αφορά την ανάγκη να μπορούν όλοι οι νέοι να σπουδάζουν με αξιοπρεπείς όρους, χωρίς το κόστος της στέγης, τα έξοδα της καθημερινότητας και οι ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα να υπονομεύουν την εκπαιδευτική τους πορεία. Με την κατασκήνωση στο Σύνταγμα, τη συναυλία και το αυριανό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, οι φοιτητές επιχειρούν να αναδείξουν τις διεκδικήσεις τους, ζητώντας ουσιαστική στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων και μέτρα για τη φοιτητική στέγη και το συνολικό κόστος σπουδών.

Εικόνες από την κατασκήνωση των φοιτητών στο Σύνταγμα

Σκηνές θα στηθούν και στη Θεσσαλονίκη: Το ραντεβού των φοιτητών στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας

Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας θα κατασκηνώσουν στις 20:00 απόψε το βράδυ φοιτητές στη Θεσσαλονίκη ακολουθώντας τα πρότυπα των συμφοιτητών τους στην Αθήνα. «Ενώνουμε τις φωνές μας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 21/10 στις 11:30 στο Αγ. Βενιζέλου! Όλοι στο δρόμο! Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στην μόρφωση, εναντιωνόμαστε στην υποβάθμιση των πτυχίων μας, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων» σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το parallaximag.gr. Οι φοιτητές της Βόρειας Ελλάδας διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και την πρόσληψη καθηγητών, καθώς και ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, με αξιοποίηση ακινήτων των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δημόσιων και δωρεάν εστιών. Ζητούν επίσης πλαφόν στα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές, η επιβολή πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, αλλά και η αποδοχή όλων των αιτήσεων μετεγγραφής που απορρίφθηκαν από το υπουργείο.