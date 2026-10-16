Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, ενώ στο Τορίνο και τη Ρώμη σημειώθηκαν επεισόδια.

Στον «χορό» των φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων μπήκε και η Ιταλία, καθώς σε πολλές μεγάλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις ενάντια στις πολιτικές της κυβέρνησης Μελόνι.

Στο Τορίνο, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην κεντρική Πιάτσα Καστέλο, όταν μερίδα των συμμετεχόντων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν πέτρες και μπουκάλια, με τις αρχές να απαντούν με τη χρήση κανονιών νερού. Η ένταση εκτονώθηκε όταν γονείς των μαθητών πλησίασαν τους αστυνομικούς ενώνοντας τα χέρια τους με αίτημα να επανέλθει η όλη κατάσταση, εντός λογικών πλαισίων. Ο δήμαρχος της πόλης Στέφανο Λο Ρούσο απευθυνόμενος στους νέους τόνισε: «τα αιτήματά σας αξίζουν να εισακουστούν, αλλά σας ζητώ να απομονώσετε τα βίαια στοιχεία».

{https://x.com/RadioGenoa/status/2111056242755911920}

Στη Ρώμη, πραγματοποιήθηκε πορεία στην κεντρική οδό Βία Καβούρ, με κεντρικά συνθήματα «είμαστε όλοι αντιφασίστες» και «το σχολείο είναι δικό μας». Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ως επί τω πλείστω ειρηνικά, με έναν μικρό αριθμό να καίει σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο μαθητικό κίνημα στην Ιταλία είναι σαφώς επηρεασμένο από τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και ονομάζεται «Les Blocages».

{https://x.com/Channel4News/status/2111137522235462026}

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, με μαθητές και φοιτητές να διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα σχολεία, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν και εκπαιδευτικά συνδικάτα που διεκδικούν αυξήσεις μισθών και περισσότερες προσλήψεις.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένοι πέταξαν μπουκάλια και φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, σχολεία έχουν τεθεί υπό κατάληψη σε αρκετές πόλεις.

Ακρίβεια, μισθοί και οικονομική αβεβαιότητα

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η ακρίβεια, η στασιμότητα των μισθών, η εργασιακή ανασφάλεια και η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

«Η Ιταλία βρίσκεται σε μια δραματική οικονομική και κοινωνική κρίση», δήλωσε στο AFP ο Κριστιάν Φεράρι, στέλεχος του μεγάλου συνδικαλιστικού οργανισμού CGIL.

Όπως ανέφερε, το κόστος ζωής είναι δυσβάσταχτο, η παραγωγική βάση της χώρας συρρικνώνεται και η κλιματική κρίση εντείνει τις ανησυχίες. Στόχος των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να παραμείνουν στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των Ιταλών.

{https://x.com/localteamit/status/2111030412801659295}

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την περίοδο ως ένα «φθινόπωρο δυσαρέσκειας» για τη Μελόνι, η οποία συχνά προβάλλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Η κυβέρνησή της συμπλήρωσε πρόσφατα τη μεγαλύτερη διάρκεια θητείας στην ιστορία της Ιταλίας, ενώ έχει δεχθεί θετικά σχόλια για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το ιταλικό Γραφείο Κοινοβουλευτικού Προϋπολογισμού (UPB), οι πραγματικοί μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, μειώθηκαν κατά 6,6% από το 1990 έως το 2026. Παράλληλα, η ανάκαμψη των μισθών μετά την πανδημία καθυστέρησε περισσότερο στην Ιταλία σε σύγκριση με τις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε εκ νέου τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 4,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Istat).

{https://x.com/vioryvideo/status/2111113704288682186}

Οι νέοι διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής και σπουδών

Η οικονομική αβεβαιότητα και η ανησυχία για το μέλλον αποτελούν βασικούς παράγοντες που ωθούν ολοένα και περισσότερους Ιταλούς στους δρόμους, σύμφωνα με την οικονομολόγο Βερόνικα Ντε Ρομάνις, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δυσαρέσκεια μεταξύ των νέων, καθώς, όπως επισημαίνει η ίδια, η επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη στην Ιταλία συχνά συνδέεται περισσότερο με τα χρόνια υπηρεσίας παρά με την αξιοκρατία. Αυτό, σύμφωνα με την οικονομολόγο, συμβάλλει και στην απόφαση πολλών νέων να εγκαταλείψουν τη χώρα.

{https://x.com/anadoluagency/status/2111127528324628843}

Στη Ρώμη, το Μιλάνο και την Μπολόνια, φοιτητές έχουν στήσει σκηνές σε κεντρικά σημεία, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος διαβίωσης και σπουδών. Στο Μιλάνο, περίπου δέκα νέοι κατασκήνωσαν την Τετάρτη στους χώρους πρασίνου της επιχειρηματικής συνοικίας Porta Nuova, ανάμεσα στον πύργο της τράπεζας UniCredit και στα γραφεία της περιφέρειας της Λομβαρδίας.

«Η Ιταλία χρειάζεται ένα νέο, μεγάλο φθινοπωρινό κίνημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 22χρονος διαδηλωτής Ρικάρντο.

Όπως εξήγησε, ακόμη κι αν οι κινητοποιήσεις δεν καταφέρουν να προκαλέσουν αναταραχή ανάλογη με εκείνη στη Γαλλία ή να οδηγήσουν σε αποκλεισμο δρόμων όπως στην Ισπανία, στόχος είναι να επανέλθουν τα προβλήματα αυτά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.