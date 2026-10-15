Χιλιάδες διαδηλωτές στην Αλβανία ζητούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση και καταγγέλλουν τις άθλιες πανεπιστημιακές συνθήκες και τα υψηλά δίδακτρα.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας στα Τίρανα την Πέμπτη, καθώς για τρίτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που ζητούν την παραίτηση Ράμα. Εκείνος έσπευσε να απαντήσει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την παιδεία, ζητούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση, στήριξη για τους μαθητές και καταγγέλλουν τις άθλιες πανεπιστημιακές συνθήκες και τα υψηλά δίδακτρα. Η τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας κάνει λόγο για 14 τραυματίες σήμερα.

Οι διαδηλώσεις την Πέμπτη μεταφέρθηκαν και σε μικρότερες πόλεις της χώρας, καθώς οι μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους στο πλευρό των φοιτητών.

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Η κλιμάκωση αυτή ακολουθεί τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που μαίνονται στην Αλβανία εδώ και μήνες με το κίνημα των φλαμίνγκο, που πυροδότησε η αμφιλεγόμενη επένδυση που αναμενόταν να κάνει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ σε έναν προστατευόμενο περιβαλλοντικά χώρο.

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«Απαιτούμε πραγματική αλλαγή, όχι άδειες υποσχέσεις. Θέλουμε μία κυβέρνηση που να εργάζεται για τους ανθρώπους της, όχι εναντίον της» δήλωσε στο AFP η φοιτήτρια δημοσιογραφίας Teftalia Papa. «Θέλουμε μία καλύτερη Αλβανία, όπου θα υπάρχει υγειονομική φροντίδα που αξίζει σε όλους τους πολίτες, όπου η εκπαίδευση θα παρέχει αξιοπρεπείς και ίσες ευκαιρείς, και οι φοιτητές θα μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις σπουδές και ο κόστος ζωής χωρίς να τους τσακίζουν τα διαρκώς αυξανόμενα έξοδα» πρόσθεσε.

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Οι διαδηλωτές στα Τίρανα την Τρίτη και την Τετάρτη προκάλεσαν ζημιές και έβαλαν φωτιά σε πολλά κυβερνητικά κτίρια ενώ με την έναρξη των σημερινών διαδηλώσεων, η αστυνομία απώθησε με αύρες τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπουργείο Παιδείας και το κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η απάντηση Ράμα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανάρτησε νωρίτερα στο Facebook, βίντεο με τον ίδιο να περιφέρεται στα απομεινάρια από τη φωτιά ενός γραφείου που βρίσκεται σε πανεπιστημιακό κάμπους στα Τίρανα.

«Μέχρι χθες αυτό ήταν το γραφείο του Κολεγίου της Ευρώπης, το σχολείο μιας ενωμένης Ευρώπης» λέει στο βίντεο, στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο για τις διαδηλώσεις. «Σήμερα είναι τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους χέρια, που δεν είναι και ποτέ δεν θα γίνουν, χέρια φοιτητών» είπε ο Ράμα κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τις βίαιες διαδηλώσεις.

«Όλοι είναι υπεύθυνοι μπροστά στον νόμο και όλοι όσοι άπλωσαν το χέρι τους σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν» προειδοποίησε.

Χάος και συντρίμμια

Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένη συνάντηση με το υπουργικό του συμβούλιο την Πέμπτη, όταν οι διαδηλωτές κυκλοφόρησαν ένα «τελεσίγραφο» απαιτώντας την παραίτησή του μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Αλλά πριν περάσει η προθεσμία, άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Συγκρούσεις και καταστροφές σημειώθηκαν και σε σχολεία και κτίρια στην Κορυτσά.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα καταδίκασε έντονα τη «βίαιη κλιμάκωση» της Πέμπτης. «Καλούμε τους διαδηλωτές α διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να απέχουν από πράξεις βίας. Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

{https://x.com/sandro_pozzi/status/2110705602036920803}

Η ΕΕ ζήτησε επίσης επείγουσα έρευνα μετά τις αναφορές για άσκηση υπερβολικής βίας από πλευράς αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν ότι την Τετάρτη μόνο συνελήφθησαν 65 άτομα, ύποπτοι «για επιθέσεις σε αστυνομικούς, σε θεσμούς, δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες».

Το υπουργείο Υγείας σε δήλωσή του ανέφερε ότι ΄μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία των Τιράνων 89 άτομα, ανάμεσά τους και 61 αστυνομικοί. Τέσσερις αστυνομικοί και δύο διαδηλωτές παραμένουν στο νοσοκομείο. Ένας από τους διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=k4gMpufvW2s}

Με πληροφορίες του AFP/Reuters