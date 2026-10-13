Οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία αποτελούν έμπνευση για άλλες χώρες, δήλωσε μεταξύ άλλων η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Την έμπρακτη στήριξή της στο μαθητικό κίνημα της Γαλλίας έδειξε η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ καθώς βρέθηκε στο Παρίσι λέγοντας πως «ολόκληρος ο κόσμος βλέπει με δέος».

Η ίδια βρέθηκε στον πλευρό των μαθητών, οι οποίοι την υποδέχθηκαν με χορούς, και χειροκρότησε την προσπάθειά τους έξω από σχολείο στο Παρίσι, υπό το άγρυπνο βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η Τούνμπεργκ, έξω από το λύκειο του Paul Éluard στο Saint-Denis, όπου εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές διαμαρτύρονται για υποστελέχωση, κακές κτιριακές συνθήκες και αρουραίους μέσα στις αίθουσες, είπε πως οι Γάλλοι μαθητές «απαντούν μαχητικά, και ζητούν να πάρουν ξανά στα χέρια τους το μέλλον που τους έχουν πάρει». Τόνισε επίσης πως οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία αποτελούν έμπνευση για άλλες χώρες.

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«Η διεθνής κοινότητα βλέπει τους μαθητές αυτούς. Η γενιά αυτή έχει μεγαλώσει με μία αίσθηση απελπισίας για το μέλλον, που βλέπουμε να μας έχουν αρπάξει το μέλλον μας και τα δικαιώματά μας. Φυσικά οι άνθρωποι θα αντισταθούν. Αυτό είναι ένα πράγμα που έχει αποδείξει η Gen Z: ότι δεν θα εγκαταλείψουμε χωρίς μάχη. Και ελπίζω ότι αυτή η κίνηση εδώ θα εμπνεύσει και άλλους νέους να δουν, πως όταν οι ενήλικες γύρω μας δεν μπαίνουν μπροστά για μας, τότε πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Αυτό εδώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα» δήλωσε μεταξύ άλλων.

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{https://x.com/FranceSouvUnie/status/2109945340522815503}

Με πληροφορίες του AP