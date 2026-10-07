Η κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου είναι ήδη ιστορική, τόσο λόγω της έκτασης όσο και της έντασής της. Φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετείχαν μαζικά στις μαθητικές πορείες για να τις προστατεύσουν και να διεκδικήσουν τη δικαίωση των αιτημάτων των παιδιών τους.

Διαδηλώσεις σάρωσαν τη Γαλλία την Τρίτη, καθώς καθηγητές και γονείς κατέβηκαν στους δρόμους μαζί με μαθητές λυκείου, στην κορύφωση «των πιο βίαιων μαθητικών διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών», όπως τις χαρακτήρισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Σύμφωνα με τη Μαθητική Συνδικαλιστική Ένωση, περισσότερα από 1.800 σχολεία τελούσαν χθες υπό κατάληψη, ενώ, σύμφωνα με τη Φοιτητική Ένωση (Union étudiante), το 90% των πανεπιστημίων ήταν κλειστά. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία, ιδιαίτερα στο τέλος των διαδηλώσεων, ήταν επίσης πολύ σφοδρές. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσουν ομάδες διαδηλωτών στα περιθώρια των πορειών στο Παρίσι, το Στρασβούργο, τη Ρεν, την Τουλούζη και αλλού.

Στις πορείες συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι σε δεκάδες πόλεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, αν και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 450.000.

Οι διαμαρτυρίες, κατά τις οποίες ένας έφηβος έχασε το χέρι του τη Δευτέρα, ήταν η πιο πρόσφατη εκδήλωση της λαϊκής οργής σε μια χώρα όπου η υποστήριξη προς τα λαϊκιστικά κόμματα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς έχει εκτοξευθεί ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να τιθασεύσει το δημόσιο χρέος εν μέσω ασθενούς ανάπτυξης, ενώ δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας ακόμη και βασικά καθήκοντα, όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού, αφότου οι σύμμαχοι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχασαν την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Ο Λεκορνύ δήλωσε στους βουλευτές ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 μέλη του σχολικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής σε συγκρούσεις, κάνοντας λόγο για τον «βαρύτερο φόρο αίματος των τελευταίων δεκαετιών που πληρώνει το σχολικό σύστημα». Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 700 αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί.

Ο Μακρόν συγκάλεσε τον Λεκορνύ και άλλους κορυφαίους υπουργούς σε έκτακτη σύσκεψη την Τρίτη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

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«Το κράτος σκότωσε την εθνική παιδεία»

Μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος να δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν απόδειξη μιας «εκτός ελέγχου» μεταναστευτικής πολιτικής στη Γαλλία, ωστόσο τα αιτήματα των μαθητών εστιάζουν στην υποστελέχωση και την έλλειψη χρηματοδότησης. Ούτε ο «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν, εξάλλου, δεν έχει συνδέσει τις διαμαρτυρίες με τη μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας.

Στη Μασσαλία και τη Νάντη, οι διαδηλωτές κρατούσαν χειρόγραφες πινακίδες με συνθήματα όπως «Το κράτος σκότωσε την εθνική παιδεία». Στη Τουλούζη, γονείς σχημάτισαν αλυσίδα στην κεφαλή της πορείας μέσα στην πόλη.

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από τις υποβαθμισμένες συνοικίες του Παρισιού προτού εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για βασικά προβλήματα συντήρησης στα σχολεία, από διαρροές νερού μέχρι εισβολές τρωκτικών.

«Υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και σε εμάς», δήλωσε ο Ουγκό Βετζέλ, που πρόσφατα αποφοίτησε από λύκειο του Στρασβούργου.

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Η Ένωση Μαθητών Λυκείου ανακοίνωσε ότι περισσότερα από τα μισά λύκεια της Γαλλίας τελούσαν υπό κατάληψη ή είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους για την ημέρα, ενώ οργανώσεις δικαιωμάτων, μαθητές και συλλογικότητες γονέων κατηγορούν τις αρχές για χρήση υπέρμετρης βίας κατά ανηλίκων.

Η κυβέρνηση, πάλι, υποστηρίζει ότι το κίνημα έχει χειραγωγηθεί από εξωσχολικά στοιχεία και σε ορισμένες περιοχές έχει εκτραπεί σε βίαια επεισόδια: Περισσότερα από 1.800 άτομα διώκονται για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το yπουργείο Δικαιοσύνης.

«Θέλουν να διαχωρίσουν τους νέους σε καλούς και κακούς διαδηλωτές», δήλωσε ο Ομάρ Σλαουτί, καθηγητής λυκείου στο Αρζαντέιγ, βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού. «Αν δεν καίγονταν κάδοι σκουπιδιών, η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω ούτε θα συνειδητοποιούσε τη σοβαρότητα των ζητημάτων».

Ο Λεκορνύ υπόσχεται απαντήσεις, το έλλειμμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Ο Λεκορνύ έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν τα κύρια αιτήματα των μαθητών. Αυτά περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της αναπλήρωσης των απόντων καθηγητών, την επανεξέταση της διάρκειας του σχολικού ωραρίου (8 π.μ. έως 6 μ.μ.) και την ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα φαγητού.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις απαραίτητες επισκευές στα παλαιότερα σχολικά κτίρια, δήλωσε ο Λεκορνύ, ο οποίος απαίτησε από τους υπουργούς να υποβάλουν τις πρώτες προτάσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η Εμιλί Λόμπα, μητέρα μαθητή που συμμετείχε σε διαμαρτυρία έξω από το σχολείο Hélène Boucher στο Παρίσι, δήλωσε ότι τα λόγια της κυβέρνησης δεν αρκούν: «Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι αυτά που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των παιδιών μας».

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Η εύρεση διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι εξάλλου δύσκολη. Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να συγκρατήσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο χρέος της Γαλλίας, την ασθενή ανάπτυξη και τη διστακτικότητα για περιστολή των δαπανών ανεβάζουν το κόστος δανεισμού. Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων άγγιξε για λίγο υψηλό 24 ετών, ξεπερνώντας το 5% την περασμένη εβδομάδα.

Η εκτόξευση του γαλλικού κόστους δανεισμού έχει αρχίσει να επηρεάζει την ευρύτερη ευρωζώνη, με την υποχώρηση του ευρώ να αποτελεί το πιο πρόσφατο καμπανάκι κινδύνου για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν συντρέχει λόγος παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνεται πως οι γαλλικές δαπάνες για την παιδεία υπολείπονται του πληθωρισμού, ενώ οι επιδόσεις των γάλλων μαθητών υστερούν σε σύγκριση με τους ομολόγους τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης PISA 2025.