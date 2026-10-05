Χιλιάδες συνδικαλιστές, καθηγητές, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και αγρότες αναμένεται να σταθούν δίπλα στους διαμαρτυρόμενους μαθητές σε όλη τη Γαλλία.

Μετά τον ακρωτηριασμό του χεριού 15χρονου μαθητή στην πόλη Λανς το πρωί της Δευτέρας η κατάσταση στη Γαλλία κλιμακώνεται με τα αγροτικά συνδικάτα να ανακοινώνουν πως θα συμμετάσχουν στις πορείες στο πλευρό των μαθητών.

Ήδη οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσεις τις 5.000 ανάμεσά τους 4.400 ανήλικοι σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μόνο τη Δευτέρα έγιναν 984 συλλήψεις ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 1.000, οι 65 από πλευράς αστυνομίας.

Στο πλευρό των μαθητών τα αγροτικά συνδικάτα

Η Συνομοσπονδία Αγροτών, το τρίτο μεγαλύτερο αγροτικό συνδικάτο κάλεσε τους αγρότες να συμμετάσχουν στους αποκλεισμούς της Τρίτης με τρακτέρ, θεωρώντας τα αιτήματα των μαθητών «δίκαια και θεμιτά». Τουλάχιστον 10 τοπικά παραρτήματα, σύμφωνα με το AFP θα συμμετάσχουν.

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Μαζί με την εγκατάλειψη της παιδείας, που καταγγέλλουν οι μαθητές, οι αγρότες καταγγέλλουν και την «υποβάθμιση» των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, καθώς και την «εγκατάλειψη» του αγροτικού τομέα μετά από ένα καλοκαίρι, που έχει βυθίσει, όπως λένε, τον αγροτικό κόσμο σε «μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις» στην πρόσφατη ιστορία του.

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Χιλιάδες στις διαδηλωτές στους δρόμους

Την ίδια ώρα που η κατάσταση στην Γαλλία φαίνεται να βγαίνει εκτός ελέγχου, χιλιάδες αναμένεται να βγουν την Τρίτη στους δρόμους στο πλευρό των μαθητών.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για πανεθνική ημέρα μαθητικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμούς σχολείων. Ο ακρωτηριασμός ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης που έριξαν οι μονάδες καταστολής της αστυνομίας, στην πόλη Λανς, τη Δευτέρα έχουν σχεδόν εκτροχιάσει την ήδη έκρυθμη κατάσταση στη Γαλλία.

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Ο François-Xavier Lauch, έπαρχος της περιοχής Pas-de-Calais, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε στο ατύχημα. Δήλωσε ωστόσο, ότι περίπου 150 έως 200 διαδηλωτές εκτόξευαν διάφορα αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας, όταν επενέβησαν οι δυνάμεις καταστολής. Πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

{https://x.com/IliesDjaouti/status/2107147645613420684}

Την ίδια ώρα, η οικογένεια ενός άλλου μαθητή, ενός 16χρονου στην πόλη Τουρ υπέβαλε αγωγή για αστυνομική βία καθώς το παιδί έχασε την όρασή του από το αριστερό του μάτι στις διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα. Ο κρατικός εισαγγελέας είπε ότι τα τραύματα του μαθητή συνάδουν συνάδουν με πλήγμα από πλαστική αστυνομική σφαίρα. Και για αυτή την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα.

Μαθητικά σωματεία καλούν σε πανεθνική διαμαρτυρία την Τρίτη την ώρα που όλο και περισσότερα σχολεία αναμένεται να μπουν στη λίστα των αποκλεισμένων. Χιλιάδες συνδικαλιστές, καθηγητές, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και ομάδες γονέων αναμένεται να σταθούν δίπλα στους διαμαρτυρόμενους μαθητές σε όλη τη Γαλλία.

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Η Binet τόνισε ότι οι συνδικαλιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία μαζί με τους μαθητές για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει βία στο περιθώριο των διαδηλώσεων της Τρίτης, ασκώντας παράλληλα κριτική στην έντονη αστυνομική παρουσία.

Στο πλευρό των μαθητών παραμένουν σταθερά οι φοιτητές από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γαλλίας με αποκλεισμούς σε περισσότερα από 40 πανεπιστήμια. Ο Philippe Baptiste, υπουργός με χαρτοφυλάκιο την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο πως έχει την αίσθηση ότι φοιτητές και μαθητές θα εντείνουν τις διαμαρτυρίες τους με πανεθνικές πορείες την Τρίτη.

{https://x.com/Breaking2003/status/2107176468052955156}

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Maud Bregeon, δήλωσε στο CNews πως «προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της τάξης», την ώρα που δεκάδες μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί και οι ζημιές στα σχολεία υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Λεκορνού

Μπροστά στην τεταμένη αυτή κατάσταση, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και κυρίως τους μαθητές. Χαρακτήρισε τα αιτήματά τους «δίκαια» και είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει. Έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν τα πέντε βασικά αιτήματα των μαθητών. Σε αυτά περιλαμβάνεται η οργάνωση στις ελλείψεις των αναπληρωτών, αφού είναι κοινά αποδεκτό ότι οι μαθητές σε ορισμένες περιοχές χάνουν μήνες διδασκαλίας λόγω υποστελέχωσης, ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσιμων μαθημάτων για τις εξετάσεις. Ο Λεκορνού ζήτησε επίσης να επανεξεταστεί το σχολικό ωράριο στη Γαλλία, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα σε διάρκεια στην Ευρώπη.

{https://x.com/afpfr/status/2107135095479943610}

Η κυβέρνηση αναμένεται να φροντίσει σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό για την κατάρρευση των σχολικών κτιρίων. Οι μαθητές σε όλη τη Γαλλία περιγράφουν αίθουσες που τρέχουν νερά, κατσαρίδες, οροφές που πέφτουν και αβάσταχτη ζέστη κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Ο Λεκορνού είπε ότι οι υπουργοί θα πρέπει να συντάξουν τις προτάσεις τους μέχρι τα τέλη του μήνα.

Ωστόσο η Sophie Binet, επικεφαλής του αριστερού συνδικάτου CGT, δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει αργήσει να προσφέρει λύσεις στα μαθητικά αιτήματα. Οι θέσεις καθηγητών που δεν έχουν αναπληρωθεί έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και οι αριθμοί των μαθητών ανά τάξη έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

{https://x.com/RevPermanente/status/2107143096089948222}

«Εν μέσω τέτοιας οργής, ορισμένα μόνο μέτρα δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν πλέον τα αιτήματα» τόνισε και αντ' αυτού κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τις περικοπές στην παιδεία και στις θέσεις των εκπαιδευτικών.

Περιπτώσεις αστυνομικής βίας

Τα περιστατικά αστυνομικής πρόκλησης δεν λείπουν σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα. Ένας αστυνομικός που βιντεοσκοπήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στο Περπινιάν αποτελεί αντικείμενο προκαταρκτικής έρευνας για σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια εναντίον ενός καθηγητή και μαθητών, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Ici Roussillon.

{https://x.com/iciroussillon/status/2107131124912697603}

Μια καθηγήτρια από το συνδικάτο SUD-Education 66 ισχυρίζεται ότι ο αστυνομικός την άρπαξε από το μπράτσο και, όταν του ζήτησε να σταματήσει να την αγγίζει, της απάντησε: «Έτσι μου αρέσει». Σε ένα άλλο βίντεο, ο ίδιος αστυνομικός, όπως ταυτοποιήθηκε αργότερα, φαίνεται να κάνει ρατσιστικά σχόλια σε έναν μαθητή λυκείου που παραπονέθηκε ότι δέχτηκε δακρυγόνα.

Ο αστυνομικός φορούσε επίσης δύο σήματα που σχετίζονται με την ακροδεξιά, τα οποία θεωρούνται «ασυμβίβαστα» με τις αστυνομικές στολές σύμφωνα με τον νόμο. Η καθηγήτρια υπέβαλε καταγγελία στην Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομία.

{https://x.com/geocrises/status/2107058185135706568}

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση. Στο Μονπελιέ, ένας άλλος αστυνομικός φαίνεται σε βίντεο να οδηγεί τη μηχανή του και να φέρει το λογότυπο «Τιμωρός» στο κράνος του.

Με πληροφορίες των Le Monde/Guardian/Ici Roussillon/AFP