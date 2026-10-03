Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, τις υποβαθμισμένες σχολικές εγκαταστάσεις και τη γενικότερη έλλειψη πόρων.

Σε πρωτοφανή αναταραχή έχουν εξελιχθεί οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με δεκάδες χιλιάδες μαθητές να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκατοντάδες σχολεία να έχουν επηρεαστεί και τις συλλήψεις να ανέρχονται πλέον σε περίπου 5.000 από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες στα γαλλικά σχολεία έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, καθώς οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και σε αρκετές περιπτώσεις μετατρέπονται σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

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Γιατί βγήκαν στους δρόμους οι μαθητές

Στον πυρήνα των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα στα γαλλικά σχολεία.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, τις υποβαθμισμένες σχολικές εγκαταστάσεις και τη γενικότερη έλλειψη πόρων. Σε αρκετές περιοχές, μαθητές καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να παρακολουθούν μαθήματα σε ακατάλληλες ή υπερβολικά ζεστές αίθουσες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου μαθήματα πραγματοποιούνται χωρίς τον απαραίτητο εκπαιδευτικό.

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Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της 17χρονης Maisa, από το Aubervilliers, στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Η ίδια δήλωσε στο Reuters ότι την περασμένη χρονιά έδωσε εξετάσεις στη Γαλλική Γλώσσα χωρίς να έχει καθηγητή Γαλλικών, υπογραμμίζοντας ότι «αυτές δεν είναι συνθήκες για να μελετάς».

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στο Seine-Saint-Denis, μία από τις φτωχότερες περιοχές γύρω από το Παρίσι. Εκεί, σύμφωνα με στοιχεία από το συνδικάτο CGT, σημαντικό ποσοστό των σχολείων αντιμετωπίζει κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Στο επίκεντρο και ο προϋπολογισμός για την Παιδεία

Οι μαθητικές αντιδράσεις συνδέονται πλέον και με τον προϋπολογισμό της Γαλλίας για το 2027.

Ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση προβλέπει αύξηση των δαπανών κατά 1,7%, στα 65,53 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, βρίσκεται κάτω από τον πληθωρισμό, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Παιδεία παραμένει προτεραιότητα και ότι η μικρότερη αύξηση συνδέεται με τη μείωση του αριθμού των μαθητών. Οι διαδηλωτές, από την πλευρά τους, ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες εγκαταστάσεις και μεγαλύτερη χρηματοδότηση των σχολείων.

Από τις ειρηνικές καταλήψεις στα οδοφράγματα και τις φωτιές

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού με αποκλεισμούς σχολείων και διαμαρτυρίες στις εισόδους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Την Παρασκευή, οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας εντάθηκαν. Σε διάφορες πόλεις χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα, ενώ σημειώθηκαν πυρκαγιές, καταστροφές και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Στη Μασσαλία πυροτεχνήματα κατευθύνθηκαν προς τις αστυνομικές γραμμές, ενώ στη Ρενς κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν. Στα προάστια του Παρισιού, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα και πέταξαν κροτίδες εναντίον των αστυνομικών.

Περισσότερα από 400 σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ συνολικά εκατοντάδες σχολικές μονάδες έχουν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις.

Περίπου 5.000 συλλήψεις

Η κλιμάκωση της έντασης έχει οδηγήσει σε μαζικές συλλήψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η γαλλική αστυνομία στο Reuters, περίπου 5.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη τη χώρα από τη Δευτέρα.

Παράλληλα, έχουν τραυματιστεί δεκάδες άνθρωποι. Η εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας Agathe Foucault δήλωσε ότι περισσότεροι από 600 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ περιστατικά τραυματισμών έχουν καταγραφεί και μεταξύ των διαδηλωτών.

Τα ξένα μέσα αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τον σοβαρό τραυματισμό μαθητή που έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα, ενώ έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά περιστατικά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Καταγγελίες για βία και από τις δύο πλευρές

Καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται, καταγγελίες έχουν διατυπωθεί τόσο για τη δράση διαδηλωτών όσο και για τη συμπεριφορά αστυνομικών.

Οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για βίαιες ομάδες που προκαλούν καταστροφές και υποστηρίζουν ότι το κίνημα έχει ξεπεράσει πλέον το πλαίσιο μιας μαθητικής διαμαρτυρίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει μια «ενεργή και βίαιη μειοψηφία» και ότι ορισμένα από τα άτομα που προκαλούν επεισόδια ενδέχεται να μην είναι καν μαθητές.

Από την άλλη πλευρά, διαδηλωτές καταγγέλλουν υπέρμετρη αστυνομική βία, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για περιστατικά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Η γαλλική αστυνομία έχει δηλώσει ότι θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τη βία και τους βανδαλισμούς.

{https://x.com/Reuters/status/2106427810487443634}

Η κυβέρνηση κατηγορεί την Αριστερά

Η γαλλική κυβέρνηση έχει επίσης συνδέσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πολιτική δράση της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Μετά από συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής κρίσης, κυβερνητικές πηγές υποστήριξαν ότι το κίνημα υποκινείται από πολιτικούς της Αριστεράς. Οι σχετικές αιτιάσεις αποτελούν θέση της κυβέρνησης και δεν συνιστούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός.

Την ίδια στιγμή, ο Μελανσόν έχει καλέσει σε μαζική συμμετοχή στη μεγάλη κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και για τις 17 Οκτωβρίου.

«Είναι πλέον εκτός ελέγχου»

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού δήλωσε το Σάββατο ότι το μαθητικό κίνημα έχει πλέον «ξεφύγει από τον έλεγχο», καλώντας τους διαδηλωτές να επιστρέψουν σε ειρηνικές κινητοποιήσεις και προειδοποιώντας ότι οι Αρχές θα απαντήσουν αποφασιστικά σε περιστατικά βίας και βανδαλισμών.

Η εξέλιξη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται πλέον κρίσιμη για την κυβέρνηση, καθώς το αρχικό αίτημα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία έχει μετατραπεί σε ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τη χρηματοδότηση της Παιδείας, τις κοινωνικές ανισότητες και τη στάση των Αρχών απέναντι στους διαδηλωτές.

Στους δρόμους, πάντως, το βασικό αίτημα των μαθητών παραμένει συνδεδεμένο με την καθημερινή πραγματικότητα των σχολείων: περισσότερους εκπαιδευτικούς, λιγότερους μαθητές ανά τάξη, καλύτερες εγκαταστάσεις και επαρκείς πόρους για την εκπαίδευση.