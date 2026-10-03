Στη Μαδρίτη, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και πλακάτ με αιτήματα για άμεση ρύθμιση της αγοράς ενοικίων, ενώ δεν έλειψαν και οι εκκλήσεις για γενική απεργία.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Μαδρίτης και περίπου 50 ακόμη ισπανικών πόλεων, διαμαρτυρόμενοι για την ολοένα και βαθύτερη στεγαστική κρίση και απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των ενοικίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την απόρριψη από το ισπανικό κοινοβούλιο των κυβερνητικών μέτρων για τη στέγαση, προκαλώντας νέο κύμα οργής στους πολίτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος κατοικίας.

{https://x.com/Reuters/status/2106436618878095513}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Μαδρίτη, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και πλακάτ με αιτήματα για άμεση ρύθμιση της αγοράς ενοικίων, ενώ δεν έλειψαν και οι εκκλήσεις για γενική απεργία. Η κινητοποίηση συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στην ισπανική πρωτεύουσα, υπόθεση που αποτέλεσε σύμβολο της κοινωνικής διάστασης της στεγαστικής κρίσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvdvc3lsh15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διαφορά στις εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Οι ισπανικές αρχές υπολόγισαν σε περίπου 70.000 τους διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για έως και 500.000 συμμετέχοντες.

«Είναι κρίμα», δήλωσε στο Reuters ο 26χρονος Nando de Anguolo, ο οποίος συμμετείχε στη συγκέντρωση της Μαδρίτης. Όπως ανέφερε, η απόρριψη των μέτρων δείχνει, κατά την άποψή του, ότι οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στις αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων και όχι το αντίστροφο.

«Εμείς, ο λαός, είμαστε αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούμε στα πολιτικά κόμματα και όχι οι πολιτικοί σε αυτό που θέλει ο λαός, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξοδεύω τον μισό μισθό μου σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο»

Το πρόβλημα αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στις προσωπικές ιστορίες των διαδηλωτών.

Ο 26χρονος Μάρκος Σάινθ, βιβλιοθηκάριος στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι μοιράζεται με φίλους ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, καταβάλλοντας συνολικά 900 ευρώ τον μήνα για το ενοίκιο. Όπως σημείωσε, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην πρωτεύουσα μπορεί πλέον να κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μέσου μηνιαίου μισθού στη Μαδρίτη.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις των ενοικίων «μέχρι κάποιος να τολμήσει να τα ρυθμίσει όλα». Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μαδρίτη, κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα οδυνηρό, καθώς ο ίδιος κατάγεται από την πόλη.

Ανάλογη είναι η εικόνα που περιέγραψε και ο 31χρονος Χαβιέρ, εργαζόμενος στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ.

«Απαιτούμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα: αξιοπρεπή στέγαση, σταθερότητα και συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να κατασκευάσουμε ένα έργο αξιοπρεπούς ζωής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα διαθέτει το μισό του μισθού του για ένα μικροσκοπικό δωμάτιο.

Επεισόδια στη Βαλένθια

Οι περισσότερες από τις κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά. Εξαίρεση αποτέλεσε η Βαλένθια, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Περίπου 30 άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά συγκροτήματα της πόλης, προτού συλληφθούν από την αστυνομία.

Πιέσεις στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ισπανική κυβέρνηση. Η απόρριψη της νομοθεσίας για τη στέγαση από το κοινοβούλιο εντείνει τις πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, την ώρα που ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο.

Οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής συζήτησης, προσφέροντας παράλληλα νέα δυναμική στην κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά πολιτικών πιέσεων. Την ίδια ώρα, η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται από τις συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα στο ζήτημα της κατοικίας.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου αποτελούν μέχρι στιγμής μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της αυξανόμενης κοινωνικής πίεσης για το κόστος στέγασης.

Η Βαλέρια Ρακού, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών που οργάνωσε τη διαμαρτυρία, υποστήριξε ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις δημιουργεί «μια νέα ενέργεια» που, όπως είπε, δεν είχε εμφανιστεί εδώ και καιρό.

«Οκτώ ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από οκτώ χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου πολιτικής δράσης από τους πολίτες.

«Τώρα ξεκινά η πραγματική πολιτική - η πολιτική που ανήκε πάντα στον λαό και η οποία θα επιστρέψει μια για πάντα στους δρόμους», πρόσθεσε.