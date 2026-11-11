Σεισμός στους δρόμους της Ισπανίας - Απεργιακός ξεσηκωμός με φόντο τις εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων της Ισπανίας, στο πλαίσιο της πρώτης γενικής απεργίας στη χώρα εδώ και 14 χρόνια, ζητώντας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών (29 Νοεμβρίου).

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Βίντεο που μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE κατέγραψαν διαδηλωτές να αποκλείουν δρόμους, να βάζουν φωτιά σε ελαστικά και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Στέγαση, μισθοί και ακρίβεια

Τα δύο μεγαλύτερα συνδικαλιστικά κέντρα της Ισπανίας, CCOO και UGT, ανακοίνωσαν ότι εργαζόμενοι από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για απεργιακή κινητοποίηση, απαιτώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των μισθών και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση.

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Σε αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι η απεργία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία λιμανιών, όπως εκείνο της Αλχεθίρας, ενώ έχουν παραλύσει και οι υπηρεσίες του μετρό στη Βαρκελώνη.

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Η Grupo TMB, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο μετρό και λεωφορείων της πόλης, ανακοίνωσε την αναστολή όλων των δρομολογίων έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Νέο κάλεσμα για το βράδυ

Την ώρα που οι διαδηλώσεις βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα συνδικάτα απηύθυναν κάλεσμα για ακόμη μαζικότερη κινητοποίηση στα μεγάλα αστικά κέντρα το βράδυ της Τετάρτης.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία που υποστηρίζεται από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας από τον Νοέμβριο του 2012, όταν πολίτες είχαν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούσαν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η απεργία της Τετάρτης αποτελεί την κορύφωση εβδομάδων κινητοποιήσεων, οι οποίες εντάθηκαν μετά την τηλεοπτική μετάδοση, τον περασμένο Σεπτέμβριο, της έξωσης μιας ηλικιωμένης κατοίκου της Μαδρίτης, η οποία αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις αυξήσεις του ενοικίου της.

Κύμα διαμαρτυρίας

Η στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης έχουν αναδειχθεί σε βασικά αιτήματα των διαμαρτυριών που συγκλονίζουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης το φετινό φθινόπωρο.

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με πρωτοβουλία φοιτητών και μαθητών για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας, εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα, στο οποίο συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και τη συνεχή επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Πολλές από αυτές τις διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, με εκτεταμένες καταστροφές σε πόλεις.

Ανάλογα επεισόδια ξέσπασαν επίσης στην Ιταλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κρίσιμη πολιτική συγκυρία

Στην Ισπανία, η απεργία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, καθώς οι πολίτες ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και περίπου οκτώ χρόνια και ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας της Αριστεράς από το 2023, προκήρυξε τον περασμένο μήνα πρόωρες εκλογές, μετά την απόρριψη των προτάσεών του για την ενίσχυση της προστασίας των ενοικιαστών.

Την πίεση προς την κυβέρνηση εντείνει και το σιδηροδρομικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα, όταν η σύγκρουση δύο τρένων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 69 ανθρώπων, σε μία από τις πλέον πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Ισπανίας και τη δεύτερη μέσα στο ίδιο έτος.

Το δυστύχημα οδήγησε αργότερα στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών της κυβέρνησης Σάντσεθ, ενώ παράλληλα πυροδότησε αιτήματα της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, για ριζική αναμόρφωση των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας.

Ο Φεϊχόο προσδοκά να αξιοποιήσει πολιτικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολιτικός του αντίπαλος.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ ποντάρει στο ενδεχόμενο να μετατρέψει τη στεγαστική κρίση - και τη δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί ότι μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή της - σε ισχυρότερη στήριξη προς το κόμμα του.

Με πληροφορίες από morningstar.com