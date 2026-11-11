Το Σάββατο θα ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε μια συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Την εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε πως την ενημέρωση θα την κάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε «Ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους, θα μπορούν να συναντηθούν είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα. Θα τους δοθεί, απ' όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν προηγήθηκε επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη γαλλική πρωτοβουλία, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, προσθέτοντας πως υπάρχουν τακτικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.