Στη Γαλλία καταβλήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου προκαταβολές άνω των 5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 261.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην Ελλάδα, η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, στις 31 Οκτωβρίου, περιορίστηκε σε μόλις 7,8 εκατ. ευρώ για 19.819 δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Έξω από κάθε προγραμματισμό κινείται η κατάσταση με τις πληρωμές των αγροτών το 2026. Η τρίτη παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026, που έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έληξε χθες Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, το βράδυ και όπως ήταν αναμενόμενο δόθηκε νέα παράταση.

Η προθεσμία των δηλώσεων φέτος μετατέθηκε επανειλημμένα, από τις 16 στις 30 Οκτωβρίου και τελικά στις 10 Νοεμβρίου, για να παραταθεί ξανά έως τις 17 Νοεμβρίου. Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Στη Γαλλία καταβλήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου προκαταβολές άνω των 5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 261.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην Ελλάδα, η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, στις 31 Οκτωβρίου, περιορίστηκε σε μόλις 7,8 εκατ. ευρώ για 19.819 δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ξεχωριστός κύκλος πληρωμής προβλέπεται για τους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αναμένεται να καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Μέχρι σήμερα έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 350.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ.

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Με δεδομένο ότι πέρυσι είχαν υποβληθεί περίπου 620.000 αιτήσεις, απομένουν περίπου 270.000 δηλώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σύνολό της.

Η απόφαση για παράταση

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους, χωρίς να επηρεαστεί ο προγραμματισμός καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής αιτήσεων να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις αιτήσεις που περιέχουν τις παρακάτω ενισχύσεις και παρεμβάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η προκαταβολή γι’ αυτές στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 και τις σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων φέρνει ξανά στη Βουλή, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως τονίζει: «Μία ημέρα πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας, και παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις, λιγότερες από τις μισές αιτήσεις είχαν οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 6ης Νοεμβρίου. Οι σοβαρές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας myAGRO, οι ασυμφωνίες μεταξύ μητρώων και τα προβλήματα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων συνεχίζουν να ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς.

Η κυβέρνηση παρουσίασε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως εγγύηση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη διοικητικό φιάσκο, με τους αγρότες να παραμένουν χωρίς τις αναγκαίες ενισχύσεις, την ώρα που το αυξημένο κόστος παραγωγής απειλεί τη βιωσιμότητά τους».

Με την επίκαιρη ερώτησή του ο κ. Χαρίτσης ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία των δηλώσεων και των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα, σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων και άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας myAGRO.

«Στη Μεσσηνία όπου οι ελαιοπαραγωγοί έχουν ξεκινήσει τη συγκομιδή, με το κόστος παραγωγής στα ύψη και την τιμή του ελαιόλαδου πολύ χαμηλά, οι τεράστιες καθυστερήσεις αφήνουν τους ελαιοπαραγωγούς χωρίς ρευστότητα ακριβώς την περίοδο που τη χρειάζονται περισσότερο. Η κυβερνητική πολιτική θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεσσηνιακής ελαιοκαλλιέργειας και την τοπική οικονομία.

Οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώνουν διαρκώς το κόστος της κυβερνητικής ανικανότητας. Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να δεσμευτούν απέναντι στον αγροτικό κόσμο» σχολιάζει καταληκτικά.

Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της ΚΟ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου

Την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι αγρότες έχουν ήδη εισπράξει σημαντικό μέρος των προκαταβολών της ΚΑΠ, στην Ελλάδα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ λήγει σήμερα, με χιλιάδες παραγωγούς να αγωνιούν για το αν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους και να εισπράξουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται.

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Στη Γαλλία καταβλήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου προκαταβολές άνω των 5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 261.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην Ελλάδα, η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, στις 31 Οκτωβρίου, περιορίστηκε σε μόλις 7,8 εκατ. ευρώ για 19.819 δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία των δηλώσεων μετατέθηκε επανειλημμένα, από τις 16 στις 30 Οκτωβρίου και τελικά στις 10 Νοεμβρίου. Ακόμη και σήμερα, ημέρα λήξης, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων προειδοποιούν ότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί και ζητούν νέα παράταση. Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ προβλέπει ότι διορθώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τη σημερινή ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση παρουσίασε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ και τη νέα πλατφόρμα myAGRO ως λύση στα χρόνια προβλήματα των αγροτικών ενισχύσεων. Στην πράξη, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, συνεχείς διορθώσεις και αβεβαιότητα, ενώ η καταβολή της προκαταβολής για τη μεγάλη πλειονότητα μετατέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που το υψηλό κόστος παραγωγής, η έλλειψη ρευστότητας και οι καταστροφικές συνέπειες των ζωονόσων απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.