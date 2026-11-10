Τι εντόπισαν οι αρχές της Κύπρου σε σχετικούς ελέγχους και αποφάσισαν την ανάκληση του επίμαχου παιχνιδιού από τα καταστήματα JUMBO.

Προειδοποίηση ανάκλησης για επικίνδυνο παιδικό παιχνίδι που διατίθεται απο τα καταστήματα JUMBO εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ενημέρωσης Safety Gate για τα µη ασφαλή προϊόντα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η ανάκληση αφορά το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το πρώτο μου κινητό» της Jumbo Baby, το οποίο έχει τη μορφή κινητού τηλεφώνου και παράγει ήχους και τραγούδια. Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα και φέρει τον κωδικό μοντέλου 15000 και το barcode 5206051150007.

Το παιχνίδι που ανακαλείται από τα καταστήματα JUMBO

Γιατί κρίθηκε επικίνδυνο το παιχνίδι και ανακαλείται

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προειδοποίηση, το παιχνίδι παρουσιάζει τρεις διαφορετικούς κινδύνους για τα παιδιά, χημικό κίνδυνο, κίνδυνο πνιγμού και πιθανή βλάβη στην ακοή. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, το καπάκι της θήκης των μπαταριών ανοίγει εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, με αποτέλεσμα οι δύο μπαταρίες AAA που βρίσκονται στο εσωτερικό να είναι εύκολα προσβάσιμες. Εάν ένα παιδί βάλει τις μπαταρίες στο στόμα του, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και διαρροής ηλεκτρολύτη, ο οποίος μπορεί να καταποθεί και να προκαλέσει βλάβες στο γαστρεντερικό σύστημα.

Παράλληλα, οι μπαταρίες αποτελούν μικρά αντικείμενα που μπορεί να καταπιεί ένα παιδί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, η ένταση του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι είναι υπερβολικά υψηλή και μπορεί να προκαλέσει προσωρινή βλάβη στην ακοή.

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Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, καθώς και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 71-1 και EN 62115. Ως μέτρο προστασίας, οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την απόσυρσή του από την αγορά. Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου ενώ η σχετική κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate στις 10 Νοεμβρίου. Η προειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι και εκδόθηκε από την Κύπρο.