«Σε ξυπνάει ο ψεύτης από τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις», έγραψε μεταξύ άλλων η Έλενα Χριστοπούλου.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία πέρασε σε μία νέα δεκαετία, καθώς έκλεισε τα 50 της χρόνια.

Με αφορμή την ημέρα, η γνωστή μάνατζερ, επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, προχωρώντας σε έναν απολογισμό της ζωή της.

Η Έλενα Χριστοπούλου, επέλεξε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία της από την ηλικία των 17 ετών και μέσω της λεζάντας της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις σκέψεις και τις εμπειρίες της.

Η ανάρτηση της Έλενας Χριστοπούλου για τα 50α γενέθλιά της

Στην ανασκόπηση που έκανε, η Έλενα Χριστοπούλου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εξελιχθεί επαγγελματικά, ενώ παράλληλα στάθηκε στους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή της:

«Εδώ είμαι 17 και κάτι... έλεγα να γίνω εκτός από αθλήτρια... και μοντέλο.... μου έλεγαν ιστορίες θα πετύχεις θα κάνεις θα ρανεις ... θα βγάλεις χρήματα θα θα θα... τι έκανα; Το αντίθετο δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση !

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια... το διασκέδασα; ΝΑΙ ρε φιλέ πέρασα καλά διασκέδασα χόρεψα δούλεψα μέχρι κόκκαλο όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους με σκάρτους ναι ναι όλοι κάτι δίνουν...

Τι θέλω τι χρειάζομαι τι μισώ τι σιχαίνομαι τι γουστάρω το έμαθα και από την καλή και την ανάποδη (και ότι δεν κατάλαβα στην ώρα του... μόνο καλό μου έκανε... σε ξυπνάει ο ψεύτης από τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις ) όμως σου κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη και η φροντίδα όταν δεν την ζητάς και έρχεται και κατσικώνεται στον καναπέ και είναι σαν φάρμακο... όταν όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά !

Και έτσι αλλάζει η ιστορία...

Και τώρα; Τώρα ό,τι έγινε... έγινε !

Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready!

Ps #ηαγαπηκανειθαυματα προσοχή στα καθάρματα».

{https://www.instagram.com/p/Dfie8R8IyOx/?hl=el}