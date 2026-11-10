Στις 26 Φεβρουαρίου.

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία του το 2025, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στην Ευρώπη το 2027 για μια νέα σειρά συναυλιών.

Το νέο tour ξεκινά με μία συναυλία στην Αθήνα, στο Floyd Live Music Venue στις 26 Φεβρουαρίου.

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Δεύτερος σταθμός της περιοδείας αυτής η Θεσσαλονίκη, στις 28 Φεβρουαρίου 2027 και το BLOCK 33.

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Πληροφορίες



Αθήνα:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου

Floyd Live Music Venue

Ώρα έναρξης: 21.00

Θεσσαλονίκη:

28 Φεβρουαρίου, BLOCK 33

Προπώληση εισιτηρίων:

Αθήνα - εδώ

Θεσσαλονίκη - εδώ

Συντελεστές



Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας – Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Βενετάκη

Παραγωγή: Αθύρ - Roll Out Vision Services