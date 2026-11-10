Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιείται μία φορά ανά 24ωρο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι τελευταίες κινήσεις της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εξαφανίστηκε στις 29 Οκτωβρίου και εντοπίστηκε νεκρή στις 8 Νοεμβρίου, μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών Αρχών, ο θάνατός της προσδιορίζεται περίπου τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, δημιουργεί νέα ερωτήματα για το τι μεσολάβησε στο διάστημα αυτό, αλλά και για τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιείται μία φορά ανά 24ωρο. Συνεπακόλουθα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η βαλίτσα ενδέχεται να εγκαταλείφθηκε στο σημείο μέσα στο τελευταίο 24ωρο πριν από τον εντοπισμό της.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο δράστης ή οι δράστες να διατήρησαν τη σορό σε κάποιον άλλο χώρο για ημέρες, πιθανόν ακόμη και στο σημείο όπου επήλθε ο θάνατος, προτού τη μεταφέρουν και την εγκαταλείψουν στον Άγιο Παντελεήμονα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα των ρούχων της 24χρονης παρέπεμπε σε πρόχειρη και βιαστική τοποθέτηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να την είχε ντύσει κάποιο άλλο άτομο.

Την φιλοξενούσε ο φίλος της από το Καμερούν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και διέμενε στην Κυψέλη, φιλοξενούμενη από έναν φίλο της με καταγωγή από το Καμερούν. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο τελευταίος εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο και είχε επιστρέψει στην πρώτη του κατοικία, στην Κυψέλη, μόλις μία ημέρα πριν από την εξαφάνιση της νεαρής γυναίκας.

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Στην κατάθεσή του στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι η 24χρονη τού είχε αναφέρει πως θα έβγαινε για μια βόλτα, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει ποτέ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε ότι η φίλη του εργαζόταν ως σεξεργάτρια.

Μέχρι στιγμής, ο φίλος της δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών ως βασικός ύποπτος. Αντίθετα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο η 24χρονη να είχε προγραμματίσει συνάντηση με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, με τα οποία ενδέχεται να ήρθε σε επαφή μετά την αποχώρησή της από το σπίτι.

Εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών

Η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να διαπιστώσει κατά τη νεκροτομή εάν η νεαρή γυναίκα είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε άσκηση βίας. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου ή θανάτου από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό που συλλέχθηκαν από τη βαλίτσα και τη σακούλα μέσα στην οποία βρέθηκε η σορός, στην οδό Αλκαμένους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του προσώπου ή των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.