Το μυστικό της βαλίτσας στον Άγιο Παντελεήμονα – Η εξαφάνιση της 24χρονης είχε δηλωθεί από τις 29 Οκτωβρίου.

Το θρίλερ με την ταυτότητα της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα αποκωδικοποιήθηκε μετά την εξακρίβωση ότι πρόκειται για 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο. Η νεαρή γυναίκα είχε δηλωθεί εξαφανισμένη στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Η ταυτοποίησή της από τις Αρχές έφερε στο φως την τραγική κατάληξη της εξαφάνισής της, ωστόσο οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 24χρονη διέμενε στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την εξασφάλιση άδειας μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Η σορός της εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, μέσα σε βαλίτσα στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ένας 29χρονος άνδρας ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία από τη βαλίτσα και ενημέρωσε την Αστυνομία.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νεκροψίας–νεκροτομής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στη σορό δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη. Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι είχε επέλθει περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της 24χρονης, στις επαφές που είχε πριν εξαφανιστεί, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός της κατέληξε μέσα στη βαλίτσα. Οι Αρχές πλέον εστιάζουν στο πού και στο πώς έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα, καθώς και στο ποιος μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο όπου βρέθηκε.

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Τα σενάρια που εξετάζονται για τις συνθήκες θανάτου

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου της 24χρονης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο αφορά την πιθανότητα η νεαρή γυναίκα να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Το δεύτερο σχετίζεται με το ενδεχόμενο να ήταν χρήστρια ουσιών και να έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, με κάποιο άλλο πρόσωπο να τοποθέτησε στη συνέχεια τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την εγκατέλειψε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν τα δύο σενάρια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις τελευταίες κινήσεις της 24χρονης, στις επαφές της πριν από την εξαφάνισή της και στο πρόσωπο που ενδεχομένως εμπλέκεται στη μεταφορά της βαλίτσας. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς η νεκροψία–νεκροτομή δεν έδωσε σαφή απάντηση για την αιτία θανάτου.

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