Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανακοίνωσε από το περιστύλιο της Βουλής πως προσχωρεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την παραίτησή του από την έδρα του προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Από το βήμα της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στο πλαίσιο της συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων δήλωσε πως «Είναι η 3η επίκαιρη ερώτηση που υποβάλλω για τον οδοντωτό. Παρέμεινα στο έδρανο τούτο για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και ίσως σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία στη βουλή με το μείζον θέμα του οδοντωτού γιατί θα παραιτηθώ της βουλευτής ευθύνης όχι του αξιώματος μόνο γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας.

Στη συνέχεια της ομιλίας του δήλωσε πως «είναι και η τελευταία μου ομιλία σε αυτή τη βουλή».

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, στο περιστύλιο της βουλής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανακοίνωσε πως προσχωρεί στην ΕΛΑΣ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος και θα λάβει την έδρα, αν την αποδεχτεί.

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«Επέλεξα σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο να συνταχθώ με τη ΕΛΑΣ, με τα καθαρά χέρια του Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε μία Ελλάδα καλύτερη» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, επί Αλέξη Τσίπρα ενώ τον Ιούλιο του 2026 ανεξαρτητοποιήθηκε.