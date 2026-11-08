Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή της.

Την ανάγκη ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο Super TV και στην εκπομπή «Η Πελοπόννησος σήμερα», με τον δημοσιογράφο Θεοδόση Πιπέρη.

Η Ρένα Δούρου, η οποία βρέθηκε στην Κορινθία και πραγματοποίησε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς, υπογράμμισε ότι η παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιφέρεια δεν συνδέεται με την προεκλογική περίοδο, αλλά αποτελεί μέρος μιας σταθερής πολιτικής επιλογής για άμεση επαφή με την κοινωνία και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

«Δεν βρισκόμαστε στον νομό Κορινθίας για πρώτη φορά, ούτε γιατί πλησιάζουν εκλογές. Οι αγωνίστριες και αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκονται εκεί όπου πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος προκύπτουν από τα αιτήματα και τις ανάγκες επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.

«Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκούμε εμείς προς την κυβέρνηση έρχεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, από τους εργαζόμενους στο Εργατικό Κέντρο. Έρχεται δηλαδή από την κοινωνία για την κοινωνία», σημείωσε.

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Αναλυτικά:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θεωρεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κάτι δευτερεύον. Αντιθέτως, όπως έλεγε και ο Μανώλης Γλέζος, δίνουμε μαζί τον αγώνα ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι μια πραγματική Αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση. Αναδεικνύεται και εσείς στο κανάλι σας ότι ο ρόλος των δημάρχων του α' βαθμού και του β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σπουδαίος, αλλά δεν είναι ούτε θεσμικά αυτόνομος ούτε οικονομικά αυτόνομος”.

«Μια σειρά αυτοδιοικητικών, ανδρών και γυναικών, χωρίς πόρους, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, φέρουν αρμοδιότητες, που πολλές φορές, τους οδηγούν ακόμα και στο εδώλιο για ευθύνες που έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις», παρατήρησε, καυτηριάζοντας και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση βλέπει ακόμα και την ΚΕΔΕ.

Αντιμέτωποι με την ασφυξία Δήμοι και Περιφέρειες

«Ταυτίζομαι με την ασφυξία που έχουν πια οι Δήμοι και οι Περιφέρειες» εξήγησε, επικαλούμενη τη θητεία της για εννιά χρόνια στη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας, εστίασε στα ζητήματα ενεργειακού κόστους και ύδρευσης, προσθέτοντας ότι σημαντικό είναι και το έλλειμα των εργατικών χεριών. Στο αγκάθι του «δημογραφικού» αναφέρθηκε η ίδια, στηλιτεύοντας την απουσία πολιτικής από την κυβέρνηση για την ουσιαστική ενίσχυση της περιφέρειας, πράγμα άρρηκτα συνδεδεμένο και με την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.

Συνεχίζοντας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά «με το νερό που φεύγει από τα χέρια του α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οδεύει προς την εμπορευματοποίηση, όπως έγινε άλλωστε και με τη ΔΕΗ». «Ο ρόλος των δημάρχων του α’ και β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σπουδαίος, αλλά δεν είναι ούτε θεσμικά αυτόνομος ούτε οικονομικά αυτόνομος» διαπίστωσε η Πρόεδρος της ΚΟ.

«Τον Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση ουσιαστικά νόθευσε τη λαϊκή εντολή των εκλογών που είχαν προηγηθεί, έτσι κατάργησε την απλή αναλογική, και τώρα έρχεται και λέει το εξής περίφημο: “Δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών”. Και μάλιστα τι λέει προκλητικά μετά από επτά χρόνια; Ότι καταργεί τον δεύτερο κύκλο εκλογών για να σωθούν λεφτά…» ανέφερε η Ρένα Δούρου, απαξιώνοντας το άλλοθι της κυβέρνησης αναφορικά με την εξοικονόμηση χρημάτων: «Αν ξεκινήσουμε να λέμε ότι η δημοκρατία κοστίζει, τότε να καταργήσουμε και τις εθνικές εκλογές, να καταργήσουμε και τις ευρωεκλογές».

Επτά χρόνια αναθέσεων σε ημετέρους

Η Πρόεδρος της ΚΟ έκανε λόγο για μία κυβέρνηση που «τα τελευταία επτά χρόνια μετράει δεκάδες δισεκατομμύρια αναθέσεων στους “ημέτερους”. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, βουλευτές και υπουργοί είναι μπλεγμένοι σε μια σειρά υποθέσεων που ζαλίζει ο αριθμός των νούμερων όταν τα μετράς».

Η ίδια επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση και αναφορικά με την άνοδο της ακροδεξιάς, ειδικότερα στις νεότερες ηλικίες: «Εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης και εξαιτίας του κ. Μητσοτάκη που επιμένει στο “όλοι ίδιοι είμαστε”, νέα παιδιά χαιρετούν ναζιστικά και θεωρούν ότι η λύση για τα προβλήματά τους μπορεί να είναι από έναν αποφυλακισμένο νεοναζιστή εγκληματία».

Αναφέρθηκε στον ρόλο των Δήμων για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς : “ο α’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι η εξουσία που είναι εγγύτερη στον πολίτη. Γι’ αυτό και στα ζητήματα της ακροδεξιάς και του προσφυγικού μεταναστευτικού το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και χρόνια έχει γνωμοδοτήσει για το τι σημαίνει για τη δημοκρατία, ιδίως στην Ελλάδα που τη γέννησε, να έχεις δημάρχους οι οποίοι εφοδιασμένοι με πόρους, εφοδιασμένοι με ανθρώπινο δυναμικό θα δώσουν τη μάχη πολυεπίπεδα”.

Βασικά σημεία της συνέντευξης της Ρένας Δούρου

• Πριν δυο μήνες, όταν προτείναμε την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατορθώσαμε να αθροίσουμε 119 ψήφους, κατορθώσαμε για την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για το ιδιωτικό χρέος να μαζέψουμε 19 ψήφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποκτά αξιοπιστία και δείχνει ότι μπορεί να είναι εγγυήτρια δύναμη για να φέρει τις προοδευτικές δυνάμεις κοντά, σε ένα τραπέζι, αλλά όχι επί των προσωπικών, επί των πολιτικών.

• Αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους να παίζει τον ιστορικό του ρόλο που ήταν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι να υπηρετεί τον πολιτικό βιοπορισμό, ακόμα και προσπορισμό θα έλεγα, δια της βουλευτικής αποζημίωσης κάποιων στελεχών του.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κλειδώσει την είσοδό του στη Βουλή.

• Η μικρομεσαία επιχείρηση και η μικροϊδιοκτησία στην Ελλάδα είναι πάντα στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

• Aν δεν υψώσουμε τη φωνή μας και το ανάστημα μας και αν στις επόμενες εκλογές δεν ανατρέψουμε την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο άσχημα.

• Ο ιστορικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι να ανταποκριθεί στον πολιτικό βιοπορισμό κάποιων στελεχών του.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει διμέτωπο αγώνα απέναντι σε επικίνδυνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και απέναντι στο να ανατάξει την αξιοπιστία του αλλά και την αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού.

• Ο νέος φορέας είναι γεμάτος αντιφάσεις: 13ος μισθός, 13η σύνταξη, Παλαιστινιακό, ιδιωτικά πανεπιστήμια…

• Επιτέλους η κυβέρνηση βρήκε χρήματα για τα προϊόντα περιόδου, για τις γυναίκες. Δύο χρόνια παλεύαμε με την Έλενα Ακρίτα γι’ αυτό.

• Το 2027 είναι η χρονιά των γερμανικών επανορθώσεων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πήρε τη σκυτάλη από τον Μανώλη Γλέζο, που έλεγε “και ένα μάρκο να ήταν…”, θα πρωτοστατήσει όπου χρειαστεί, ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες γιατί είμαστε ένα κράτος που δεν διεκδίκησε ποτέ τις επανορθώσεις από τους ναζί».