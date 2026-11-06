«Η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας» τονίζει η Ρένα Δούρου.

Την έκδοση της Navtex για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου, το οποίο θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σχολιάζει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Σε δήλωσή της, η κ. Δούρου θέτει το ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν όσα συνέβησαν στην Κάσο, όταν τουρκικά πλοία εμπόδισαν την πόντιση του καλωδίου. Όπως αναφέρει «Εκδόθηκε η μετά βαΐων και κλάδων προαναγγελθείσα από την ελληνική κυβέρνηση Navtex, για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι το πώς θα αποτρέψει την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου. Όταν δηλαδή τουρκικά πλοία εμπόδισαν την πόντιση, παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και επιβάλλοντας την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία για ό,τι γίνεται στην περιοχή, πρέπει να ερωτάται και να δίνει την άδειά της. Η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.»

Καταλήγοντας τονίζει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σταθερά στον διάλογο και τους ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο συνεκτικής εθνικής στρατηγικής – αυτήν ακριβώς που εδώ και επτά χρόνια δεν διαθέτει η ελληνική κυβέρνηση με τις ανάλογες συνέπειες...Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ενημερωθούμε για τα πραγματικά τεκταινόμενα από τουρκικές πηγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν...»