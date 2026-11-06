Το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο, αναμένεται να ξεκινήσει τις έρευνες μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), καθώς σήμερα αναμένεται η έκδοση της NAVTEX που θα ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας, με την Αθήνα να εκτιμά ότι η Άγκυρα θα εκφράσει τις αντιρρήσεις της, χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες.

Το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο, αναμένεται να ξεκινήσει τις έρευνες μέσα στο Σαββατοκύριακο, κινούμενο αρχικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Οι τεχνικές συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελευταίες διοικητικές εγκρίσεις. Ήδη, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εξωτερικών επέκτεινε την άδεια των Γάλλων για ολόκληρο το 2027, αποτυπώνοντας το εύρος των εργασιών που απαιτούνται για την επανεκκίνηση του έργου, το οποίο αντιμετωπίζει εμπόδια από το 2024.

Εκκρεμεί επίσης η εισήγηση της Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ενώ η τελική έγκριση αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού θα προχωρήσει στην έκδοση της NAVTEX.

Η στάση της Τουρκίας και ο ρόλος της Γαλλίας

Καθοριστικό ζήτημα παραμένει ο τρόπος ενημέρωσης της Άγκυρας από τη γαλλική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιτάχυνση των διαδικασιών συνέβαλε η γαλλική Meridiam, η οποία αποτελεί τον πλειοψηφικό μέτοχο του έργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Τουρκία φιλοξενεί από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αττάλεια τη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP-31, με τη συμμετοχή ηγετών και εκπροσώπων της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Στην Αθήνα εκτιμάται ότι η τουρκική κυβέρνηση θα επιδιώξει να αποφύγει μια σοβαρή κρίση που θα μπορούσε να επισκιάσει τη διοργάνωση. Ωστόσο, η πραγματική στάση της θα αποτυπωθεί στο πεδίο.

Ενδεικτική της διπλωματικής κινητικότητας είναι η συνάντηση της Γαλλίδας πρέσβειρας στην Άγκυρα, Ιζαμπέλ Ντιμόν, με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Οι διπλωματικές ισορροπίες και το επόμενο τριήμερο

Παράλληλα, η Τουρκία εντείνει τις επαφές της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, με φόντο και τις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος των ρωσικών S-400, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για το πρόγραμμα των αμερικανικών F-35.

Το επόμενο τριήμερο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την επανεκκίνηση μιας ενεργειακής επένδυσης που εκκρεμεί σχεδόν μία δεκαετία, αλλά και για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.