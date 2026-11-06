Ο δράστης είχε διατυπώσει τηλεφωνικές απειλές κατά δικηγορικής εταιρείας, που διαχειριζόταν διαδικασίες είσπραξης οφειλών για λογαριασμό της τράπεζας.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις της Citibank στην κομητεία Χίλσμπορο της Φλόριντα, με απολογισμό τον θάνατο μιας 41χρονης εργαζόμενης και του δράστη.

Ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον, ο οποίος φέρεται να είχε εξοργιστεί για ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 2.500 δολαρίων, εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ένοπλου φύλακα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, ο Πίρσον είχε μεταβεί από το Ορλάντο στις εγκαταστάσεις της Citibank, αφού προηγουμένως είχε διατυπώσει τηλεφωνικές απειλές κατά δικηγορικής εταιρείας, που διαχειριζόταν διαδικασίες είσπραξης οφειλών για λογαριασμό της τράπεζας.

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Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Citibank

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο 35χρονος έριξε το όχημά του πάνω σε πύλη ασφαλείας των εγκαταστάσεων και στη συνέχεια πυροβόλησε τρεις φορές την 41χρονη Λιάν Σέλμαν.

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Η γυναίκα, η οποία προσπάθησε να απομακρυνθεί, δέχθηκε και άλλα πυρά από τον δράστη, καθώς όταν το όπλο του παρουσίασε βλάβη, ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το αμάξι του προκειμένου να προμηθευτεί και δεύτερο πιστόλι.

{https://x.com/WarriorBuc/status/2118348943348129861}

Στη συνέχεια, ο ένοπλος κατευθύνθηκε προς την καφετέρια του συγκροτήματος, προκαλώντας πανικό στους περίπου 3.200 εργαζομένους που βρίσκονταν εκεί. Πολλοί έτρεξαν προς τις εξόδους, ενώ άλλοι αναζήτησαν καταφύγιο σε χώρους του κτιρίου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν ήδη κινητοποιηθεί, έπειτα από προειδοποίηση της ασφάλειας της τράπεζας.

Η παρέμβαση του φύλακα ασφαλείας

Καθοριστική για την εξέλιξη της ένοπλης επίθεσης ήταν η παρέμβαση του Τζον Φρέιλι, φύλακα ασφαλείας της Citibank και βετεράνου του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ο Φρέιλι πήρε θέση μάχης σε χώρος στις ανδρικές τουαλέτες και άνοιξε πυρ εναντίον του. Ο 35χρονος τραυματίστηκε από πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://x.com/Breaking911/status/2118468575417581852}

Οι απειλές για το χρέος των 2.500 δολαρίων

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με δικαστική διαδικασία για ανεξόφλητη οφειλή 2.500 δολαρίων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Πίρσον είχε λάβει δικαστική κλήτευση και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη δικηγορική εταιρεία που χειριζόταν την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, φέρεται να απείλησε ότι θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις με όπλο τύπου AR-15, αλεξίσφαιρο γιλέκο και πρόθεση να κάνει κακό, εάν δεν ακυρωνόταν η δικαστική διαδικασία.

Η δικηγορική εταιρεία ενημέρωσε αμέσως τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος ενεργοποίησε τα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ζητήθηκε από την αστυνομία του Ορλάντο να πραγματοποιήσει έλεγχο στην κατοικία του 35χρονου. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι είχε ήδη αποχωρήσει. Η σύζυγός του ανέφερε ότι έφυγε από το σπίτι εμφανώς θυμωμένος, χωρίς να αποκαλύψει πού κατευθυνόταν.

Η εταιρική ασφάλεια ενημέρωσε στη συνέχεια το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, το οποίο έστειλε δυνάμεις στις εγκαταστάσεις.

Η 41χρονη εργαζόμενη και οι τραυματίες

Η Λιάν Σέλμαν, κάτοικος Παλμ Χάρμπορ, εργαζόταν ως σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Citi Security Investigative Services. Είχε συμπληρώσει εννέα χρόνια στην εταιρεία και, σύμφωνα με τους συναδέλφους της, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τέσσερα ακόμη άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Μία έγκυος εργαζόμενη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Ο Πίρσον διέμενε στο Ορλάντο μαζί με τη σύζυγό του και το επτάχρονο παιδί τους.