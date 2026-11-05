Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φέρεται να προετοιμάζεται για μια προεδρική υποψηφιότητα το 2028 και πιθανότατα θα θελήσει να κρατήσει αποστάσεις από τον Τραμπ, αποκαλύπτει ο Independent.

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε διαδικασία παραίτησης, ώστε να ξεκινήσει την υποψηφιότητά του για την επόμενη προεδρία των ΗΠΑ , όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «The Independent».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου προετοιμάζεται για την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο του 2028, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος αντίπαλός του.

Ακόμη και πριν από τα καταστροφικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών - με αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας - ανώτερες κομματικές πηγές στις ΗΠΑ δήλωσαν στην εφημερίδα «The Independent» ότι ο Ρούμπιο θα μπορούσε να παραιτηθεί από τον ανώτερο ρόλο του στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές της Ουάσιγκτον δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πρέπει «να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να τον αποδώσει στον Τραμπ».

«Είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει την κυβέρνηση. Άλλωστε ο Ρούμπιο είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα μπροστά από τον Βανς. Αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όσο είναι ακόμα υπουργός Εξωτερικών, και το γεγονός ότι είναι συνδεδεμένος με την κυβέρνηση θα βλάψει ούτως ή άλλως μόνο τις προοπτικές του».

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Θα βρει απέναντί του τον Βανς;

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος Βανς έκανε την εμφάνισή του αμέσως μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των εκλογών, λέγοντας ότι φταίει ο πόλεμος στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να κρατήσει αποστέασεις.

Πολλοί αναλυτές άλλωστε πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποδώσει την ευθύνη για την πολιτική και τις επακόλουθες ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον Μάρκο Ρούμπιο και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους... Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βανς σε σχόλιό του.

Η ανάλυση του CNN

Η ανάρτηση διαβάστηκε ως μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξής του σε ένας από τους ηγέτες που θα χαράξουν νέα πορεία στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Ήταν, με αυτή την έννοια, πράξη πολιτικού υπολογισμού. Είναι όμως σωστός ο υπολογισμός; Έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες από τότε που η κρίση του τέθηκε εν αμφιβόλω, όταν υιοθέτησε ένα αισχρό σποτ, που φαίνεται να γύρισε μπούμερανγκ μόνο εις βάρος του υποψηφίου για την κυβερνητική θέση του Οχάιο, Βίβεκ Ραμασουάμι.

Στην πρώτη αυτή αποτίμηση, ο Βανς έγραψε ότι συμμερίζεται την άποψη ενός Ρεπουμπλικανού δημοσκόπου πως «το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά αιχμηρό στην τελική ευθεία». Την περίοδο εκείνη ο Τραμπ μιλούσε για «χρυσή εποχή», ενώ οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης εκτοξεύονταν. Ο αντιπρόεδρος επιχείρησε επίσης να πάρει αποστάσεις από τον πρόεδρο σε δύο καθοριστικά ζητήματα της θητείας του: τον πόλεμο στο Ιράν και τη σκληρή πολιτική εναντίον των παράτυπων μεταναστών.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε, και πρόσθεσε: «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα να αλλάξουμε την πολιτική επιβολής, εστιάζοντας, για παράδειγμα, περισσότερο στις επιχειρήσεις που απασχολούν παράνομα εργαζόμενους». Στο δεύτερο ζήτημα φρόντισε να καλύψει τα νώτα του, υπονοώντας ότι η μόνη εναλλακτική θα ήταν η «αμνηστία» που προωθούν πολιτικοί του κατεστημένου, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, «παραπλανούν» τον κόσμο.

Ο αντιπρόεδρος αποκάλυψε ότι ρώτησε έναν δημοσκόπο, που δεν κατονόμασε, «έναν από τους εξυπνότερους ανθρώπους που ξέρω στην πολιτική», τι θα έπειθε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του διδύμου Τραμπ-Βανς να επιστρέψουν. Εκείνος κατέληξε στην εξής λίστα:

«1) Λήξη του πολέμου,

2) Έμφαση στο κόστος ζωής και στον πληθωρισμό,

3) Η Αμερική πρώτα,

4) Αλλαγή στη σχέση μας με το Ισραήλ».

Ο Βανς υπερασπίστηκε επίσης την Ρέιτσελ Κάμπος-Νταφί, παρουσιάστρια του Fox News, που ζητά διπλωματική λύση για τον πόλεμο με το Ιράν. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, ο Τραμπ εξετάζει νέα πλήγματα, η κίνηση αυτή δείχνει και πιθανή ρήξη με τον πρόεδρο.

Ο Βανς φρόντισε να διευκρινίσει, καθώς απέδιδε στον πόλεμο την εκλογική ήττα, ότι «το είπε και ο πρόεδρος χθες το βράδυ». Έχει φροντίσει εξάλλου να μην διαφωνήσει δημόσια με τον Τραμπ για τη σύγκρουση, ενώ ηγήθηκε και της διαπραγματευτικής ομάδας που κατέληξε το καλοκαίρι σε μνημόνιο συνεννόησης με την Τεχεράνη, το οποίο όμως δεν άντεξε στη σύγκρουση με την πραγματικότητα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά απόχρωσης, που δείχνει ότι οι θέσεις Βανς και Τραμπ δεν συμβαδίζουν. Ο πρόεδρος μιλά πλέον για τον αντίκτυπο του πολέμου στις εκλογές σχεδόν με νοσταλγία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον ηγέτη που θυσίασε συνειδητά πολιτικό κεφάλαιο και πλήρωσε το τίμημα, για να κάνει ό,τι έπρεπε. «Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά», είπε την Τετάρτη.

Τα λόγια του Βανς αφήνουν χώρο για μια άλλη ανάγνωση: ότι ο πόλεμος ήταν λάθος εξαρχής και έχει στοιχίσει ακριβά πολιτικά. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε πείτε το», έγραψε.

Ο Τραμπ απέφυγε να εμφανιστεί σε διαφωνία με τον αντιπρόεδρό του. Στην ξενάγηση, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Βανς «μάλλον έχει δίκιο» για τον αντίκτυπο του πολέμου, επειδή «ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης βραχυπρόθεσμα».

Ο αντιπρόεδρος φρόντισε τότε να κατευνάσει τα σενάρια ρήξης, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο Τραμπ λέει, στη διάρκεια της ξενάγησης στην αίθουσα χορού, ότι βρήκε τη δήλωση «καλή».