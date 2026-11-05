Είχαν κρύψει τις ταραντούλες μέσα σε κάλτσες, στις βαλίτσες τους.

Τρία άτομα επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς από το Περού προς τη Γερμανία έχοντας κρύψει στις αποσκευές τους περισσότερες από 3.000 ταραντούλες.

Οι υπάλληλοι του τελωνείου εντόπισαν τις αράχνες- που ήταν σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης- σε έλεγχο που έκαναν έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που έλαβαν.

Σε κάθε βαλίτσα ήταν κρυμμένες 15-22 κάλτσες, με διαφορετικό αριθμό και είδη ταραντούλας σε κάθε «συσκευασία». Εκτιμάται ότι πιθανόν να προορίζονταν για συλλέκτες.

Αφού εντόπισαν τις ταραντούλες, οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, δύο πολίτες Γερμανίας και έναν Πολωνίας, την ώρα που έκαναν check in για την πτήση τους.

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Πηγή: Independent