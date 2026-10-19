Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες στη Λίμα του Περού τη Δευτέρα (19/10), όταν ο κινητήρας ενός αεροσκάφους «λαμπάδιασε» λίγο πριν την απογείωση.

Πρόκειται για ένα Airbus A320 της LATAM Airlines το οποίο είχε προγραμματισμένη πτήση από τη Λίμα προς τη Πιούρα, στο βόρειο Περού. Βίντεο δείχνουν μεγάλες φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνει από τον αριστερό κινητήρα του αεροπλάνου, τη στιγμή που μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους βρισκόντουσαν επιβάτες.

Η αεροπορική δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «απροσδόκητο τεχνικό συμβάν» πριν την απογείωση. Το αεροπλάνο εκκενώθηκε όπως ορίζει το πρωτόκολλο, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου έσβησαν τη φωτιά.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/nexta_tv/status/2112260807908040794}