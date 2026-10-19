Συλλογή από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και οίκους ευγηρίας της Κοπεγχάγης.

Ένα νέο πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα ανακυκλώνονται πάνες, θέτει σε εφαρμογή η Κοπεγχάγη, προβλέποντας σημαντικά οφέλη για το κλίμα.

Τα συστατικά τους θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή δομικών υλικών ή να μετατρέπονται σε βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πρωτεύουσας της Δανίας.

«Η ανακύκλωση των πανών, αντί της καύσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη για το κλίμα», επεσήμανε η Λίνε Μπάρφοντ, αντιδήμαρχος αρμόδια για το κλίμα και το περιβάλλον. «Έχουμε πολλά μικρά παιδιά στην Κοπεγχάγη, επομένως οι προοπτικές είναι μεγάλες», συμπλήρωσε.

Κοπεγχάγη: Συλλογή από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και οίκους ευγηρίας.

Πάνες θα αρχίσουν να συλλέγονται από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ στις αυλές των κτιρίων θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι. Από τον Φεβρουάριο, θα γίνεται συλλογή των πανών στους οίκους ευγηρίας. Ο δήμος Κοπεγχάγης προβλέπει ότι θα μπορεί να συγκεντρώσει 5.000 τόνους απορριμμάτων από πάνες, όταν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως το 2029.

Η επεξεργασία τους θα γίνεται σε ειδική μονάδα. Το πλαστικό, τα υπεραπορροφητικά πολυμερή, τα υγρά και τα περιττώματα μπορούν να ανακτηθούν από τις πάνες και να ανακυκλωθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την τηλεθέρμανση, αλλά και, για παράδειγμα, στην κατασκευή εξαρτημάτων για το εσωτερικό των αυτοκινήτων ή στην οικοδομική δραστηριότητα, διευκρίνισε η δημοτική αρχή.

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Η Δανία ανακυκλώνει περίπου τα μισά από τα αστικά απόβλητά της (46,2% το 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων αποβλήτων οδηγείται σε καύση για την παραγωγή ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP