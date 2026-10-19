Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε άσχετη εκδήλωση με το τζαμί, αναφέρει η αστυνομία.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός πυροβολισμών κοντά σε τζαμί στο Οχάιο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί έξω από ένα τζαμί τη Δευτέρα δεν ήταν επίθεση στο κτίριο και δεν είχε καμία σχέση με αυτό.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν επρόκειτο για επίθεση στο τζαμί», δήλωσε ο λοχίας Τζέιμς Φούκουα, ο οποίος είπε ότι ένα άτομο δυστυχώς σκοτώθηκε στους πυροβολισμούς.

{https://x.com/ferozwala/status/2112275734106665255}

Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X ότι οι πράκτορες ανταποκρίνονταν σε μια αναφορά για πυροβολισμούς στο τζαμί, το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά του κέντρου του Κολόμπους. Η περιοχή περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα διώροφων πολυκατοικιών, εκτός από ένα τζαμί.

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{https://x.com/ATFColumbus/status/2112264715271573642}