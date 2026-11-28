Ο Μπρόνσον Ριντ, κατά κόσμον Τζερμέιν Χέιλι, πέθανε την Παρασκευή (27/11) λόγω ιατρικών επιπλοκών, ανακοίνωσε το WWE.

Ο παλαιστής Μπρόνσον Ριντ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τζερμέιν Χέιλι, απεβίωσε σε ηλικία 38 ετών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/11) το WWE.

«Ο Τζερμέιν ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα στο WWE, αλλά το πιο σημαντικό, ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και ένας αγαπημένος συνάδελφος», ανέφερε η εταιρεία. Το WWE εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Πέιτζ, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί τους, και στην κόρη τους.

Ο θάνατός του ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο Crown Jewel στη Σαουδική Αραβία, όπου φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μίας σκηνής με τον συνάδελφο του, Όμπα Φέμι. Το WWE δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτοί οι τραυματισμοί σχετίζονται με τον θάνατό του.

Από το Μπλακ Φόρεστ της Νότιας Αυστραλίας, ο Χέιλι πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην πάλη πριν κάνει το ντεμπούτο του στο WWE το 2019. Κέρδισε το Πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής NXT νικώντας τον Τζόνι Γκαργκάνο και συνέχισε κερδίζοντας το André the Giant Memorial Battle Royal του 2024.