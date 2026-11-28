Για μήνες περπατούσε ακολουθώντας τις οδικές πινακίδες, αντιμετωπίζοντας την πείνα, την εξάντληση και τις δυσκολίες της διανυκτέρευσης σε εξωτερικούς χώρους.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου μοναχού Ιωσήφ, ο οποίος αγνοούνταν για τέσσερις μήνες στην Τουρκία, με την ιστορία του να αποκαλύπτει μια συγκλονιστική περιπέτεια επιβίωσης, αλλά και ανθρωπιάς.

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης είχε αναχωρήσει στις 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, με προορισμό τον Πόντο και την Καππαδοκία, θέλοντας να επισκεφθεί τις πατρογονικές εστίες της οικογένειάς του. Ωστόσο, το ταξίδι που αποτελούσε επιθυμία ζωής εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη δοκιμασία, με τους συγγενείς του να αγωνιούν για την τύχη του σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του MEGA.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα με τα πόδια

Χωρίς επαρκή χρήματα και δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο μοναχός Ιωσήφ αποφάσισε να συνεχίσει πεζός προς τον Πόντο, έχοντας υποτιμήσει τις αποστάσεις που έπρεπε να διανύσει. Για μήνες περπατούσε ακολουθώντας τις οδικές πινακίδες, αντιμετωπίζοντας την πείνα, την εξάντληση και τις δυσκολίες της διανυκτέρευσης σε εξωτερικούς χώρους. Ενδεικτικό της ταλαιπωρίας του είναι το γεγονός ότι τα παπούτσια του είχαν σχεδόν διαλυθεί από τις ατελείωτες ώρες πεζοπορίας. Στο πλευρό του, ωστόσο, βρέθηκαν 97 άγνωστοι άνθρωποι, οι οποίοι του προσέφεραν βοήθεια κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του.

Πώς εντοπίστηκε ο μοναχός Ιωσήφ

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του διαδραμάτισε η δημοσιοποίηση της εξαφάνισής του μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», αλλά και η προβολή της υπόθεσης από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ένας Τούρκος πολίτης αναγνώρισε τον 58χρονο και του έδειξε σχετικό βίντεο, με αποτέλεσμα ο μοναχός να αντιληφθεί ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε. Πλέον, ο Ιωσήφ βρίσκεται ασφαλής κοντά στους συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος σε τέσσερις μήνες αγωνίας. Η οικογένειά του εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τη Γραμμή Ζωής, την υπηρεσία Silver Alert και όλους όσοι συνέβαλαν στον εντοπισμό του.