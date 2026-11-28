Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις παραμονές των εορτών.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για την αυξημένη αγοραστική κίνηση ενόψει των γιορτών.

Το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, δίνοντας στους καταναλωτές μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, από τις 09:00 έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές, ενώ προβλέπεται προαιρετική λειτουργία και για τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τις Κυριακές του Δεκεμβρίου έχει ως εξής:

- Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00

- Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

- Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του τριημέρου της Black Friday και ενόψει της Cyber Monday.

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Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις παραμονές των εορτών

Διαφοροποιημένο θα είναι το ωράριο τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, καθώς προτείνεται τα καταστήματα να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 16:00. Την παραμονή των Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, αλλά και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ποιες ημέρες θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου και την Πρωτοχρονιά. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει την παραμονή των καταστημάτων σε αναστολή λειτουργίας και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό, με κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τις ώρες λειτουργίας της εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.