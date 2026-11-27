Εξελίξεις έχουμε αναφορικά με την επιστροφή της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Οι πρώτες πληροφορίες.

Την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζει η Ryanair την άνοιξη του 2027, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ωστόσο, η επαναλειτουργία της βάσης της εταιρείας στην πόλη θα έχει εποχικό χαρακτήρα και δεν θα είναι μόνιμη, καθώς ο σχεδιασμός αφορά αποκλειστικά τη θερινή περίοδο του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Parallaximag.gr η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ανοίξει στις 28 Μαρτίου 2027 και να παραμείνει σε λειτουργία έως τα τέλη Οκτωβρίου. Για την εξυπηρέτηση του προγράμματος προβλέπεται η διάθεση δύο αεροσκαφών, τα οποία θα σταθμεύουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας θα καλυφθούν μέσω προσωρινών μεταθέσεων προσωπικού από άλλες βάσεις της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου, οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις κύριες βάσεις τους.