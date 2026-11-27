Η αεροπορική εταιρεία από τη Νορβηγία, η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2022, είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Norse Atlantic κήρυξε πτώχευση την Παρασκευή, υποκύπτοντας στο αυξανόμενο κόστος καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Norse Atlantic ASA, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο, και άλλες εταιρείες του ομίλου δεν συμμετέχουν στην κατάθεση της πτώχευσης και εξακολουθούν να προσπαθούν να παραμείνουν στις δραστηριότητές τους, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Norse Atlantic, η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2022, είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της και ότι τοο συμβούλιο της εταιρείας θα καταθέσει αίτηση πτώχευσης εκτός και αν προκύψει έκτακτη επείγουσα χρηματοδότηση.

Η Norse έκανε γνωστό πως οι εκμισθωτές της είχαν τερματίσει τις συμβάσεις μίσθωσης και των 12 αεροσκαφών του στόλου του αερομεταφορέα, απαιτώντας την επιστροφή τους, κάτι που η εταιρεία αμφισβητεί.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε τη δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες της εταιρείας και του ομίλου για την εξεύρεση λύσης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Norse, Eivind Roald.

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Με πληροφορίες του Reuters