Στο συνέδριο της Αθήνας, η εταιρεία παρουσίασε τη δυναμική της πορεία και τις στρατηγικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα της νέας εταιρικής της ταυτότητας.

Με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια, η Υδρόγειος Ασφαλιστική προχωρά στην επόμενη φάση της πορείας της, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η συμμετοχή της στον Όμιλο Reale. Αυτή την κατεύθυνση παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας στους περίπου 300 συνεργάτες της από τη Νότια Ελλάδα, την Αττική και τα νησιά που συμμετείχαν στο Συνέδριο Συνεργατών της Αθήνας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη της εταιρείας, η ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για συνεργάτες και ασφαλισμένους, μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες λύσεις, υπηρεσίες και εργαλεία, αλλά και με την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της.

Η στρατηγική αυτή εξέλιξη αποκτά πλέον και ορατή έκφραση. Οι συνεργάτες της Υδρογείου ήταν οι πρώτοι που γνώρισαν τη νέα εταιρική της ταυτότητα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2027. Η παρουσίασή της πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σύγχρονη χορογραφία με κεντρική αναφορά στο «Together More – Μαζί Περισσότερα». Περισσότερο από ένα μήνυμα, το Together More αποτελεί κινητήρια δύναμη και πυξίδα για τον Όμιλο Reale, εκφράζοντας τη φιλοσοφία που καθορίζει την εξέλιξη και τις επιλογές του.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η εταιρεία επιβράβευσε επίσης συνεργάτες που ξεχώρισαν τόσο για τις επιδόσεις τους στο Υδρόγειος Club Διακεκριμένων Συνεργατών όσο και για την ποιοτική και διαφοροποιημένη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του δικτύου στη σταθερή ανάπτυξή της.

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Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, συνέδεσε την ανάπτυξη της εταιρείας με την ανάπτυξη των συνεργατών της και τόνισε πως η Υδρόγειος έφτασε μέχρι εδώ γιατί δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης που άντεξαν στον χρόνο. «Αυτή είναι η ταυτότητα και το DNA μας και έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τη φιλοσοφία και τον ανθρώπινο χαρακτήρα μας. Η επιτυχία πρέπει να είναι κοινή, γιατί είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και τίποτα δεν μας χωρίζει», επεσήμανε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης, παρουσίασε την πορεία της εταιρείας κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η οποία επιβεβαιώνει τη διατήρηση της αναπτυξιακής της δυναμικής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που διαμορφώνουν την ασφαλιστική αγορά και στις προκλήσεις που εξακολουθούν να συνδέονται με το ασφαλιστικό κενό, ενώ παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη, την πελατοκεντρικότητα, τον λειτουργικό μετασχηματισμό, τους ανθρώπους της και την ενίσχυση της παρουσίας και αναγνωρισιμότητάς της. «Θέλουμε μια Υδρόγειο ακόμη πιο δυναμική, πιο αναγνωρίσιμη, με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης, δίνοντας το στίγμα της αλλαγής.

Στην εξέλιξη αυτή και στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η παρουσία της Υδρογείου στον Όμιλο Reale εστίασε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Giuseppe Zorgno. Αναφερόμενος στη δυναμική που προκύπτει από τη συνύπαρξη της εμπειρίας και των σχέσεων που έχει χτίσει η Υδρόγειος στην ελληνική αγορά με τη διεθνή τεχνογνωσία και την ισχύ του Ομίλου Reale, σημείωσε ότι η κοινή αυτή πορεία περνά πλέον σε μια νέα, περισσότερο ορατή φάση, με τη νέα εταιρική ταυτότητα να αποτυπώνει συμβολικά αυτή την εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η Εμπορική Διευθύντρια, Τζένη Αναγνωστάκη, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα θετική εμπορική πορεία της εταιρείας το 2026 και στη συμβολή των συνεργατών της σε αυτή, παρουσιάζοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για το 2027. Έμφαση έδωσε στη σταθερή επένδυση της Υδρογείου στο δίκτυο των συνεργατών της, μέσα από την έμπρακτη επιβράβευση και ανάδειξη του έργου τους, την παροχή κινήτρων αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τις δυνατότητές τους και την πρόταση αξίας προς τους πελάτες τους.