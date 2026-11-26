Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων να ανέρχεται σε 932.652 πολίτες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, ενώ η φετινή καταβολή πραγματοποιείται με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να επωφεληθούν από το μέτρο. Παράλληλα, προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, ενώ περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καταβολή της ενίσχυσης, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, την επιστροφή ενός ενοικίου δικαιούνται 926.511 πολίτες, οι οποίοι μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία για τέκνο που σπουδάζει και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αντίστοιχα, 21.277 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων, με τη συγκεκριμένη ενίσχυση να αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την υπηρεσία τους. Από το σύνολο των δικαιούχων, 15.136 πολίτες λαμβάνουν και τις δύο ενισχύσεις.

Επιστροφή ενοικίου: Το ύψος της ενίσχυσης

Σε ό,τι αφορά το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, η επιστροφή για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των διαδοχικών μισθώσεων. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, ενώ στα 800 ευρώ ανέρχεται το ανώτατο όριο για κάθε φοιτητική κατοικία. Για τους εργαζομένους που υπηρετούν στην περιφέρεια, η επιστροφή αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ και προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους, στα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο, και στα 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά έως το τέλος του 2026

Παράλληλα, δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών έως το τέλος του έτους έχουν οι μισθωτές των οποίων οι εκμισθωτές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης ή την υποβάλλουν χειρόγραφα, καθώς και όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας ή εισέπραξαν μικρότερο ποσό από εκείνο που δικαιούνται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται στους φοιτητές που αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου και στους εργαζομένους της περιφέρειας για τους οποίους διαπιστώθηκαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία υπηρέτησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως μισθωτήρια, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE.

Επιστροφή ενοικίου: Οι περιπτώσεις που δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους 26.884 δικαιούχους για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή, είτε επειδή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN είτε επειδή ο δηλωμένος λογαριασμός δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες. Οι συγκεκριμένοι πολίτες καλούνται να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ενότητας «Μητρώο & Επικοινωνία» του myAADE, επιλέγοντας «Δήλωση Λογαριασμού IBAN». Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, τα δικαιούμενα ποσά θα πιστωθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, μετά την επιτυχή επαλήθευση των τραπεζικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν δωρεάν με την ΑΑΔΕ στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, ή ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.